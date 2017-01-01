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Суд арестовал директора Николаевского аэропорта за взятку

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Михаил Галайко будет содержаться под стражей два месяца с возможностью внесения залога.
Михаил Галайко
Михаил Галайко
mk.depo.ua

Судья Заводского районного суда Николаева избрала для директора коммунального предприятия Николаевский международный аэропорт Михаила Галайко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2,5 миллиона гривен, передает УНИАН.

Напомним, Галайко задержали во время попытки дать взятку в размере 700 тысяч гривен губернатору Николаевской области Алексею Савченко.

Отмечается, что представитель обвинения ходатайствовал о содержании Галайко под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов гривен.

Защитник главы предприятия просил избрать для него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, ссылаясь на плохое самочувствие подзащитного.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко рассказал откуда директор аэропорта взял деньги для подкупа.

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Теги: суд, Николаев, взятка, аэропорт, Николаевская область
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Источник: korrespondent.net

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