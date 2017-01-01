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Сутки в АТО: четыре обстрела, жертв нет

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Все нарушения перемирия зафиксированы на донецком направлении.
Сутки в АТО: четыре обстрела, жертв нет
facebook.com/ato.news

Позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки обстреляли четыре раза, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в утренней сводке в воскресенье, 31 декабря.

"Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины… Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении", – отметили в штабе.

Так, на Приазовье оккупанты били по оборонительным укреплениям сил АТО на подступах к ряду прифронтовых населенных пунктов. В частности, защитников Водяного и Гранитного сепаратисты провоцировали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вблизи Павлополя сепаратисты применили кроме этого оружия еще и гранатометы и минометы калибра 82 мм.

На других ключевых участках зоны АТО нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за прошлые сутки, 30 декабря, подразделения сепаратистов шесть раз нарушили новогодне-рождественское перемирие. Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения.

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Теги: донбасс, обстрел, АТО, ситуация на востоке Украины, АТО новости, зона АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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