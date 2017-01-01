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Индия передала Украине 130 тысяч доз спецсывороток

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"С 2014 года в Украине нет сыворотки и иммуноглобулины из-за отсутствия регистрации.
Индия передала Украине 130 тысяч доз спецсывороток
РБК-Украина

Индийское правительство передало Украине более 130 тысяч доз специфических сывороток. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, Киев получил 80 тысяч доз сыворотки противостолбнячной, 35 тысяч доз противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз противодифтерийной сыворотки, 14 450 доз противорабической сыворотки, 1 500 доз лиофилизированного атитоксина противозмеиного.

"С 2014 года в Украине нет сыворотки и иммуноглобулины из-за отсутствия регистрации… До этого дня все гуманитарные грузы распределялись адресно на пациента сугубо для лечения, но груз из Индии будет распределен в регионы согласно потребностям, в том числе и для посттравматической профилактики столбняка", – говорится в сообщении.

Ранее в ООН заявили, что Украина имеет самый низкий уровень плановой вакцинации в мире.

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Теги: Украина, здоровье, Минздрав, Индия, МОЗ, прививки, Гуманитарная помощь
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Источник: korrespondent.net

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