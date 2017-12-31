В Днепре нашли повешенными молодых мужчину и женщину

Молодые люди повесились в лесополосе на дереве.

В Днепре в субботу, 30 декабря, в лесополосе нашли повешенными на дереве молодых мужчину и женщину. Об этом сообщает Информатор.

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Пару нашел местный житель. Он прогуливался по балке и увидел среди деревьев умерших. Мужчина увидел, что молодые люди не двигаются, но решил, что они шутят и подошел поближе. Обнаружив их мертвыми, мужчина вызвал патруль полиции.

По словам патрульных, вероятнее всего, пара повесилась еще ночью. Документов или личных вещей у молодых людей не нашли.

Повешенных нашел местный житель dp.informator.ua

По предварительным данным, мужчине и женщине было лет 25-30. Опознать людей не удалось.

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Под ногами у умерших нашли пустые ведра. Судя по всему, на них молодые люди опирались перед повешением.

Детали происшествия выясняются.

Напомним, 15 декабря в Киеве совершила самоубийство пожилая женщина.