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В Днепре нашли повешенными молодых мужчину и женщину

Комментариев: 2
Молодые люди повесились в лесополосе на дереве.
Повешенных нашел местный житель
Повешенных нашел местный житель
dp.informator.ua

В Днепре в субботу, 30 декабря, в лесополосе нашли повешенными на дереве молодых мужчину и женщину. Об этом сообщает Информатор.

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Пару нашел местный житель. Он прогуливался по балке и увидел среди деревьев умерших. Мужчина увидел, что молодые люди не двигаются, но решил, что они шутят и подошел поближе. Обнаружив их мертвыми, мужчина вызвал патруль полиции.

По словам патрульных, вероятнее всего, пара повесилась еще ночью. Документов или личных вещей у молодых людей не нашли.

Повешенных нашел местный житель
Повешенных нашел местный житель
dp.informator.ua

По предварительным данным, мужчине и женщине было лет 25-30. Опознать людей не удалось.

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Под ногами у умерших нашли пустые ведра. Судя по всему, на них молодые люди опирались перед повешением. 

Детали происшествия выясняются. 

Напомним, 15 декабря в Киеве совершила самоубийство пожилая женщина. 

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Теги: самоубийство, Днепр, повесился
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Комментариев (2)
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Erw    31.12.2017, 11:09
Оценка:  -2
Erw
Наверное, бандеровцы опять сепаров нашли...
Ипатий    31.12.2017, 10:53
Оценка:  0
Ипатий
Это убийство !
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