Кравчук рассказал о главных достижениях Украины в 2017 году

Леонид Кравчук отметил достижения и проблемы Украины в уходящем году.

Кравчук считает, что в 2017 году Украина совершила четыре позитивных шага newsone.ua

Бывший президент Украины Леонид Кравчук назвал главные достижения страны в 2017 году, а также выделил моменты, которые стали разочарованием для украинцев.

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Об этом он рассказал в интервью изданию Realist.

По словам Кравчука, в Украине две крайности: власть говорит, что у нас все хорошо, оппозиция - что у нас все очень плохо, а народ - что хотелось бы лучше.

“Перенесемся в Украину 2013 года. Я вам назову цифру: у нас была средняя зарплата $450 в месяц. Сейчас - $370. Стало меньше на $80. 60% людей живут ниже уровня бедности. Идет война. Я думаю, что такое слово, как “достижения“, нам стоило бызаменить словом “шаги“: шаги позитивные и шаги негативные“, - отметил Кравчук.

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Экс-президент позитивным шагом называет начало реформ, но отмечает, что люди из-за “консервативного сознания“ негативно воспринимают что-то новое.

“Хотя я читал социологический опрос о том, как люди относятся к четырем главным проводимым в Украине реформам: медицинской, пенсионной и т. д. В среднем где-то 55-60% против реформ. Когда в стране в целом ситуация сложная, на ее фоне проводить реформы всегда труднее, чем на фоне более-менее средней ситуации“, - добавил он.

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Вторым позитивным моментом, по мнению Кравчука, является европейский курс Украины.

“Стратегия курса на Европу определена четко и шаги последовательные. Я считаю это позитивным. Потому что до этого были шатания. Сейчас, нужно отдать должное, есть курс, есть силы, есть последовательность, есть система. Есть проблемы, понятное дело. К нам относятся очень требовательно, но и есть из-за чего“, - отметил бывший глава государства.

Третьим успешным шагом страны в 2017 году Кравчук считает принятые законы, которые “позволяют вести борьбу с коррупцией“.

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“И четвертое: все-таки я думаю, что нам удалось создать достаточно мощную армию. Я, например, откровенно скажу: меня это радует, потому что теперь я вижу, что все-таки есть сила, которая может стать поперек врагу. Я думаю, что это все. Это позитивное“, - добавил Кравчук.

Что касается проблем Украины, то бывший президент отметил бедность, коррупцию, а также “низкий уровень управления государством и отсутствие системы управления“.

Напомним, ранее Леонид Кравчук назвал основные проблемы Украины. Он также рассказал, что надо сделать в Украине, чтобы все изменилось к лучшему.