Порошенко назвал главные достижения в 2017 году

Президент перечислил главные положительные события уходящего года.

Порошенко напомнил о достижениях Украины в 2017 году EPA/UPG

В канун Нового года президент Петр Порошенко перечислил главные достижения и события, которые произошли в Украине в 2017 году.

Читай также: Кравчук рассказал о главных достижениях Украины в 2017 году

Среди них он назвал первый полет самолета Ан-132, проведение в Киеве песенного конкурса Евровидение, введение безвизового режима с Евросоюзом и вступление в силу соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме того, президент упомянул победы украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, а также участие и победы украинских спортсменов на Играх непокоренных в Канаде.

Читай также: Что ждет Украину и мир в 2018 году - Корреспондент

Отмечены в качестве главных событий года образовательная, пенсионная, медицинская реформы, а также ремонт дорог в Украине.

Кроме того, в видео, опубликованном пресс-службой президента, упоминается самое масштабное освобождение украинских заложников и усиление ВСУ.

Итоги 2017 года от Порошенко 0:00 / 01:42

Ранее президент Петр Порошенко назвал главным достижением 2017 года введение странами Евросоюза безвизового режима для украинских граждан.