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Порошенко назвал главные достижения в 2017 году

Комментариев: 35
Президент перечислил главные положительные события уходящего года.
Порошенко напомнил о достижениях Украины в 2017 году
Порошенко напомнил о достижениях Украины в 2017 году
EPA/UPG

В канун Нового года президент Петр Порошенко перечислил главные достижения и события, которые произошли в Украине в 2017 году. 

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Среди них он назвал первый полет самолета Ан-132, проведение в Киеве песенного конкурса Евровидение, введение безвизового режима с Евросоюзом и вступление в силу соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме того, президент упомянул победы украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, а также участие и победы украинских спортсменов на Играх непокоренных в Канаде.

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Отмечены в качестве главных событий года образовательная, пенсионная, медицинская реформы, а также ремонт дорог в Украине.

Кроме того, в видео, опубликованном пресс-службой президента, упоминается самое масштабное освобождение украинских заложников и усиление ВСУ.

Итоги 2017 года от Порошенко
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Ранее президент Петр Порошенко назвал главным достижением 2017 года введение странами Евросоюза безвизового режима для украинских граждан. 

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Теги: Порошенко, достижение, украина, итоги 2017, видео
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Комментариев (35)
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FriendLoki    31.12.2017, 21:44
Оценка:  0
FriendLoki
Шо? Какие такие рЫформы? Счастье нам принесли?
Doriаn_    31.12.2017, 22:30
Оценка:  -2
Doriаn_
У вас на россии никаких реформ нет.
igor8825    31.12.2017, 21:32
Оценка:  +3
igor8825
Харя скоро треснет!
Doriаn_    31.12.2017, 21:37
Оценка:  -1
Doriаn_
Не ешьте столько, и харя прийдет в нормальное состояние .
BORISS    31.12.2017, 21:18
Оценка:  +4
BORISS
Праздник на костях
МЕЛЬХИОР    31.12.2017, 21:31
Оценка:  -3
МЕЛЬХИОР
праздник на костях - это парад 9 мая на Кр.площади.
menatwork    31.12.2017, 21:06
Оценка:  +4
menatwork
Год был хороший, еще столько магазинов Рошен нашая грешная земля не видела!
Doriаn_    31.12.2017, 21:11
Оценка:  -6
Doriаn_
У вас на москве открылись магазины Рошен ? А по какому адресу ?
Антихохлядь    31.12.2017, 21:24
Оценка:  +1
Антихохлядь
безграмотность, не умеешь писать по-русски, хрюкай на мове. Две ошибки в первом предложении. Плохо на окраине в свинарниках с образованием
Doriаn_    31.12.2017, 21:37
Оценка:  -2
Doriаn_
Антихохлядь - образование в свинарниках - это у вас на россии .
Doriаn_    31.12.2017, 20:32
Оценка:  -8
Doriаn_
Президент у нас молодец. Первый президент, который начал реально реформировать страну и повел ее в ЕС и НАТО.
Антихохлядь    31.12.2017, 21:26
Оценка:  0
Антихохлядь
всё ещё пирожки отрабатываешь? или поступательными движениями черного инородного органа в ротовую полость тебе остатки мозгов отбило?
Doriаn_    31.12.2017, 21:39
Оценка:  -2
Doriаn_
Антихохлядь - Вы все время пытаетесь свои российские традиции примерять на Украину. Получается смешно .
menatwork    31.12.2017, 22:52
Оценка:  0
menatwork
Придумывание новых слов есть удел больных и идиотов, это про тебя, антихохлядь сра.ная!
Бородевичь    31.12.2017, 19:49
Оценка:  +13
Бородевичь
образовательная чтобы нация тупела,медицинская чтобы нация выздыхала а пенсионная курам на смех
Doriаn_    31.12.2017, 20:25
Оценка:  -5
Doriаn_
Чем конкретно вам образовательная реформа не понравилась. Каки аспекты ее вызывают смущение ?
Интeллігент    31.12.2017, 19:13
Оценка:  +10
Интeллігент
Предлагаю ему изменить фамилию на Достигайло.
Doriаn_    31.12.2017, 20:24
Оценка:  -5
Doriаn_
Начинайте лучше с себя. Потом расскажете как получилось. У вас на россии можно такую фамилию в паспорт вписать ? Будет это духовноскрепно ?
Aud    31.12.2017, 18:59
Оценка:  +12
Aud
Это как, за местный бюджет строят какой-то объект, а потом приезжает какая-то морда, перерезает ленточку и втирает о глобальных покращеннях.
Вот, если бы у всех была возможность "оптимизировать налогообложение", получать зарплату в оффшорах..
Doriаn_    31.12.2017, 20:35
Оценка:  -5
Doriаn_
Aud - оффшоры запрещены у вас на россии, но через них выводится львиная доля капиталов из империи зла. В Украине оффшоры не запрещены . Учите матчасть.
big-Koshelev    31.12.2017, 18:38
Оценка:  -14
big-Koshelev
Молодец президент! Он еще забыл сказать, что рашу остановили в Донбассе, путлеру газовую трубу в зад засунули! и наконец. на нас в мире начали смотреть как на ГОСУДАРСТВО, а как не придаток раши!! Слава Украине!!! Смерть нашим ворогам!!
Интeллігент    31.12.2017, 19:11
Оценка:  +12
Интeллігент
Чегой-то ты рано начал праздновать! С такими темпами к утру уже цирроз печени заработаешь!
Doriаn_    31.12.2017, 20:27
Оценка:  -5
Doriаn_
А вы все на роаботе Не берегут кадры у вас на информационных войсках россии .
Kyiv2020    31.12.2017, 18:34
Оценка:  +16
Kyiv2020
А де ж завершення війни за кілька днів? Де продана Липецька фабрика? Де зниження тарифів на компослуги? Де робочі місця? Де достойні пенсії? Де зняття імунітету з усіх бариг? Де закон про імпічмент? Де совість, Петя?!
леша    31.12.2017, 19:13
Оценка:  +9
леша
там где и нашемнение
Doriаn_    31.12.2017, 20:29
Оценка:  -4
Doriаn_
Kyiv2020 - характер войны за последние несколько лет неоднократно менялся. Липецкая фабрика стоит и находится под арестом, ее продать по этой причине временно нельзя. Неужели вы этого не знаете ? Расширяйте на россии свой кругозор, читайте. Не все же время шмурдяки пить и медицинских баночек .
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