СМИ показали видео, как террорист заминировал мопед под телеканалом Эспрессо
В Сети появилось видео, снятое незадолго до покушения на нардепа Игоря Мосийчука под телеканалом Эспессо в Киеве.
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Соответствующее видео опубликовало издание Информатор.
На кадрах видно, как неизвестный мужчина в шлеме паркует мопед рядом с деревом и проверяет что-то на сидении и в багажнике. После этого он берет в руки пакет и уходит.
Как известно, взрывчатка во время покушения на Мосийчука была установлена в мопеде. Транспортное средство оставили под зданием, когда депутат участвовал в вечернем эфире.
Ранее сообщалось, что СБУ допускает причастность внештатного помощника-консультанта Игоря Мосийчука к взрыву возле телеканала Эспрессо. Сам Мосийчук эту информацию отрицал.