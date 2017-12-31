СМИ показали видео, как террорист заминировал мопед под телеканалом Эспрессо

На видео видно, как террорист паркует мопед и проверяет что-то на сидении и в багажнике.

Видео с места теракта в Киеве появилось в Сети EPA/UPG

В Сети появилось видео, снятое незадолго до покушения на нардепа Игоря Мосийчука под телеканалом Эспессо в Киеве.

Читай также: Мосийчук рассказал, как террористы заложили взрывчатку под телеканалом Эспрессо

Соответствующее видео опубликовало издание Информатор.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина в шлеме паркует мопед рядом с деревом и проверяет что-то на сидении и в багажнике. После этого он берет в руки пакет и уходит.

Как известно, взрывчатка во время покушения на Мосийчука была установлена в мопеде. Транспортное средство оставили под зданием, когда депутат участвовал в вечернем эфире.

Ранее сообщалось, что СБУ допускает причастность внештатного помощника-консультанта Игоря Мосийчука к взрыву возле телеканала Эспрессо. Сам Мосийчук эту информацию отрицал.