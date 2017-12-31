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СМИ показали видео, как террорист заминировал мопед под телеканалом Эспрессо

Спецтема: Покушение на Мосийчука
Комментариев: 1
На видео видно, как террорист паркует мопед и проверяет что-то на сидении и в багажнике.
Видео с места теракта в Киеве появилось в Сети
Видео с места теракта в Киеве появилось в Сети
EPA/UPG

В Сети появилось видео, снятое незадолго до покушения на нардепа Игоря Мосийчука под телеканалом Эспессо в Киеве.

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Соответствующее видео опубликовало издание Информатор.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина в шлеме паркует мопед рядом с деревом и проверяет что-то на сидении и в багажнике. После этого он берет в руки пакет и уходит. 

Как известно, взрывчатка во время покушения на Мосийчука была установлена в мопеде. Транспортное средство оставили под зданием, когда депутат участвовал в вечернем эфире. 

Ранее сообщалось, что СБУ допускает причастность внештатного помощника-консультанта Игоря Мосийчука к взрыву возле телеканала Эспрессо. Сам Мосийчук эту информацию отрицал. 

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Теги: покушение, Мосийчук, взрыв, Киев, видео
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Комментариев (1)
Pro100zabanen    31.12.2017, 18:12
Оценка:  +5
Pro100zabanen
Мосийчуку очень хочется выглядеть жертвой. Ох, накличет беду на свою жо... голову.
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