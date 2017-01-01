Во Львовской области перевернулся микроавтобус: восемь пострадавших

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Во Львовской области ночью 31 декабря перевернулся пассажирский микроавтобус, в результате чего пострадали восемь человек. Как сообщает областное управление полиции, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением транспортным средством.

Автобус вылетел на обочину и перевернулся. Все пострадавшие, в том числе и водитель, были госпитализированы.

Пресс-служба Нацполиции Украины

"Как предварительно установили работники полиции, водитель автомобиля "Мерседес Спринтер", 35-летний житель города Тернополь, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус перевернулся. Телесные повреждения получили водитель и семь его пассажиров - жители Волынской, Тернопольской, Сумской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Харькове в результате ДТП на окружной дороге Харьков – Довжанский в ночь на 30 декабря погибли три человека, еще двое госпитализированы.