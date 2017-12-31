Захватчик Укрпошты: Я не хотел брать заложников

Суд избрал виновнику меру пресечения.

В воскресенье, 31 декабря, суд Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения Владимиру Безуху, который накануне захватил отделение Укрпошты и заложников в нем. По решению суда, это – 60 дней содержания под стражей, без возможности внести залог.

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Об этом сообщает МедиаПорт.

Также Владимир Безух заявил в райсуде, что не хотел брать людей в заложники.

"Следствие говорит, что полицией часть заложников были освобождены. Было не так, я не хотел их брать в заложники вообще. Отпустил детей, жен, бабушек, я не знаю, чего он (заложник) на меня напрыгнул", – говорит Безух.

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Прокурор Чуб рассказал, как заложники схватили захватчика. Среди заложников был один мужчина, лет 30-ти, он сам решил скрутить захватчика, воспользовавшись, по предположению прокурора, его усталостью. Две женщины-сотрудницы сообразили быстро и начали бить Безуха — стулом и вазой.

Перед судом журналисты спросили Безуха о мотивах его поступка, однако, не ответил. Говорил только: Вы не поймёте.

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По словам журналистов, в коридоре он ещё сказал, что специально зарегистрировался в соцсетях и хотел загрузить видео. Якобы если бы мы его посмотрели, то сразу же всё поняли.

В числе приобщённых к делу материалов, которые в ходе заседания перечисляла судья, есть плакат с надписью "Смотрите Иисус Христос Бог".

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Прокурор Игорь Чуб показал журналистам снимок этого плаката, но не разрешил фотографировать. Это довольно большая простыня, на которой нарисован выразительный красный значок YouTube (кнопка Play). И на этой простыне выведено сверху "Смотрите", ниже, через дефисы — "Иисус-Христос-Бог". По словам прокурора, перед тем, как взять заложников, Безух бросил этот плакат на киоск рядом с отделением почты. Что это и зачем, следствие будет ещё выяснять.

Напомним, что 30 декабря в Харькове на улице Шевченко возле ТЦ Рост неизвестный захватил отделение Укрпочты.