На Днепропетровщине взорвалась цистерна с газом

Огонь перекинулся на соседние здания.

Сегодня, 31 декабря около 10 утра в г. Новомосковск, что в Днепропетровской области, взорвалась цистерна с газом. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что от взрыва загорелись соседние здания.

"На открытой территории одного из частных предприятий произошел хлопок в автоцистерне с газом, в результате которого разлетелись три баллона и возник пожар, распространившийся на два стоящих рядом здания".

Спасатели сообщают, что ликвидировали пожар в течение часа.

Как сообщалось, в Кривом Роге сгорел архив прокуратуры.

Ранее в Киеве горело здание Соломенского районного суда. Огонь охватил первый и второй этаж здания.