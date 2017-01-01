На Днепропетровщине взорвалась цистерна с газом
Огонь перекинулся на соседние здания.
Сегодня, 31 декабря около 10 утра в г. Новомосковск, что в Днепропетровской области, взорвалась цистерна с газом. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Сообщается, что от взрыва загорелись соседние здания.
"На открытой территории одного из частных предприятий произошел хлопок в автоцистерне с газом, в результате которого разлетелись три баллона и возник пожар, распространившийся на два стоящих рядом здания".
Спасатели сообщают, что ликвидировали пожар в течение часа.
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