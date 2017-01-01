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На Днепропетровщине взорвалась цистерна с газом

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Огонь перекинулся на соседние здания.
Внутри цистерны взорвался газ
Внутри цистерны взорвался газ
dsns.gov.ua

Сегодня, 31 декабря около 10 утра в г. Новомосковск, что в Днепропетровской области, взорвалась цистерна с газом. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что от взрыва загорелись соседние здания.

"На открытой территории одного из частных предприятий произошел хлопок в автоцистерне с газом, в результате которого разлетелись три баллона и возник пожар, распространившийся на два стоящих рядом здания".

Спасатели сообщают, что ликвидировали пожар в течение часа.

Как сообщалось, в Кривом Роге сгорел архив прокуратуры.

Ранее в Киеве горело здание Соломенского районного суда. Огонь охватил первый и второй этаж здания.

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Теги: газ, взрыв, пожар, Днепропетровская область
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Источник: korrespondent.net

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