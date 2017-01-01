Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Прошли все испытания": штаб АТО поздравил ВСУ с праздниками

Комментариев: 0
Первый заместитель руководителя центра АТО генерал-лейтенант Михаил Забродский пожелал ВСУ и боевым побратимам мира, согласия и веры.
"Прошли все испытания": штаб АТО поздравил ВСУ с праздниками

Штаб АТО поздравил служащих Вооруженны сил Украины с наступающими Новым годом и Рождеством.

"Через несколько часов уйдет в историю 2017 год. Это был год, переполненный изменениями и непростыми испытаниями для каждого из нас. В 2018 год мы входим другими людьми, ведь каждым пересмотрено ли всю жизнь. Мы достойно выдержали все испытания, которые выпали на долю нашего государства в этом непростом году, и в очередной раз доказали всему миру, что способны изменить судьбу своей страны к лучшему. Все войны заканчиваются. Не будет исключением и эта необъявленная война, из которой мы обязательно выйдем победителями!", - написал первый заместитель руководителя Антитеррористического центра СБУ генерал-лейтенант Михаил Забродский на странице штаба в Facebook.

Забродский пожелал ВСУ и боевым побратимам мира, согласия и веры.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь