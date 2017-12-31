Елку в главном соборе Чехии украсили названиями городов Донбасса
Вместо новогодних украшений на елку повесили названия городов оккупированной Россией части Донбасса.
Елку в главном соборе Чехии украсили названиями городов Донбасса
© facebook.com/yevhen.perebyinis
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Елку в главном соборе Чехии украсили названиями городов Донбасса
Елку украсили игрушками с названиями оккупированных городов Донбасса
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Рождественскую елку в главном соборе Чехии, святого Вита, украсили названиями оккупированных Россией городов на востоке Украины.
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Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в своем Facebook.
"Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов в Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку. Они обязательно будут освобождены", - написал он.
Напомним, во время празднования Нового года в Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке России неудачно пущенный фейерверк сжег главную новогоднюю елку.
Горит елка Южно-Сахалинск
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