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Елку в главном соборе Чехии украсили названиями городов Донбасса

Комментариев: 2
Вместо новогодних украшений на елку повесили названия городов оккупированной Россией части Донбасса.
Елку в главном соборе Чехии украсили названиями городов Донбасса
© facebook.com/yevhen.perebyinis
Фото 1/5
  • Елку украсили игрушками с названиями оккупированных городов Донбасса
  • Елку украсили игрушками с названиями оккупированных городов Донбасса
  • Елку украсили игрушками с названиями оккупированных городов Донбасса
  • Елку украсили игрушками с названиями оккупированных городов Донбасса
  • Елку украсили игрушками с названиями оккупированных городов Донбасса
Елку в главном соборе Чехии украсили названиями городов Донбасса
Елку украсили игрушками с названиями оккупированных городов Донбасса
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Рождественскую елку в главном соборе Чехии, святого Вита, украсили названиями оккупированных Россией городов на востоке Украины.

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Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в своем Facebook.

"Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов в Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку. Они обязательно будут освобождены", - написал он.

Напомним, во время празднования Нового года в Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке России неудачно пущенный фейерверк сжег главную новогоднюю елку

Горит елка Южно-Сахалинск
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Теги: елка, Новый год, Чехия, Донбасс
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Комментариев (2)
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bertal    31.12.2017, 21:33
Оценка:  -2
bertal
а города Крыма где? или жополизы забыли про Крым(
vysnovok    31.12.2017, 22:03
Оценка:  0
vysnovok
Cтapocть нe paдocть., Tpaмпyшкa coвceм зaбыл o caмoм глaвнoм, кoгдa диктoвaл глaвнoмy чexy, чтo пoвecть нa ёлкy. A зaнимaтьcя oтceбятинoй, чexи нe pиcкнyли, вeдь, нeиcключeнo, чтo зaмopcкий нaчaльник нe oдoбpит?
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