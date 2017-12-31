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Возле посольства РФ в Киеве прошел флешмоб

Комментариев: 6
Активисты поздравили украинских политзаключенных, которые удерживаются на территории России.

В Киеве возле посольства Российской Федерации прошел флешмоб в поддержку украинских политзаключенных. Об этом сообщает 112 Украина.

"Участники акции прочитали имена тех, кто незаконно находится в России, в частности, 20 политзаключенных и 30 людей, которые находятся в РФ под следствием и поздравили их с Новым годом", - отметила корреспондент.

Участники акции выразили надежду, что именно через СМИ те люди, которые сейчас незаконно находятся в РФ, их услышат.

Обращение также направили к украинской власти с просьбой ускорить процесс возвращения политзаключенных и заложников, которые находятся на Донбассе.

Как сообщалось, РФ отказалась отдать Киеву трех политзаключенных.

Напомним, ранее Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что на территории России заключенные более 2200 украинцев.

 

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Теги: Россия, видео, акция, флешмоб, политзаключенные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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cat1954    31.12.2017, 22:33
Оценка:  0
cat1954
Заволновались почитатели РФ (развитого фашизма).
Pikhulll    31.12.2017, 19:39
Оценка:  -4
Pikhulll
Хворі нацики
Doriаn_    31.12.2017, 20:37
Оценка:  0
Doriаn_
Болеют они там внутри посольства еще с 2014 года и к людям на улицу не выходят.
bertal    31.12.2017, 21:26
Оценка:  -4
bertal
Зайди на территорию посольства , сыкун, комментарии потом напишешь, чем они там болеют
vysnovok    31.12.2017, 22:05
Оценка:  -5
vysnovok
А хіба свідомі "активісти" - люди?
cat1954    31.12.2017, 22:32
Оценка:  +2
cat1954
2 bertal Болеют они там выпаданием маточного нерва. А заходить туда... Заразу какую-то подцепить, вреде той, что ты заражен.
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