Новый год встретят в поезде более 17 тысяч украинцев

Сегодня самый дешевый проезд.

В новогоднюю ночь будет курсировать около 100 поездов twitter.com/Kravtsov_e

Более 17 тыс. украинцев встретят Новый 2018 год в поездах. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныця Евгений Кравцов в своем микроблоге в Twitter.

"Более 17 тысяч пассажиров встретят Новый 2018-й Год в поездах Укрзализныци! В новогоднюю ночь будет курсировать около 100 поездов", - написал он.

Кравцов также отметил, что в этот день самый дешевый проезд за весь год.

"31 декабря действует коэффициент к стоимости билета - 0,7 или -30%. Самый дешевый проезд в течение года. Хороших путешествий! С наступающими праздниками!", - написал он.

Напомним, мир уже начал встречать Новый год.

Ранее украинские политики разлетелись отмечать Новый год.