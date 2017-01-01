Новый год встретят в поезде более 17 тысяч украинцев
Сегодня самый дешевый проезд.
Более 17 тыс. украинцев встретят Новый 2018 год в поездах. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныця Евгений Кравцов в своем микроблоге в Twitter.
"Более 17 тысяч пассажиров встретят Новый 2018-й Год в поездах Укрзализныци! В новогоднюю ночь будет курсировать около 100 поездов", - написал он.
Кравцов также отметил, что в этот день самый дешевый проезд за весь год.
"31 декабря действует коэффициент к стоимости билета - 0,7 или -30%. Самый дешевый проезд в течение года. Хороших путешествий! С наступающими праздниками!", - написал он.
Напомним, мир уже начал встречать Новый год.
Ранее украинские политики разлетелись отмечать Новый год.
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