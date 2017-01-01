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1 января в Украине будет тепло и облачно

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Днем по всей стране будет плюсовая температура.
На Востоке Украины пройдет мокрый снег с дождем
На Востоке Украины пройдет мокрый снег с дождем
Vgorode

Теплее всего в первый день нового года будет в Западной Украине и в Крыму. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

 
 

Так, на западе без осадков, температура днем от 5 до 7 градусов тепла.

 Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях теплее - от 7 до 9, а холоднее всего в Закарпатской и Винницкой областях, где температура опуститься до +4. На востоке мокрый снег с дождем. Днем столбик термометра будет держаться на уровне от 3 до 6 градусов выше нуля, а ночью температура опуститься до 0. В центральной части страны облачно, днем от 3 до 6, а ночью от 0 до 2.

На севере осадки не ожидаются, днем температура воздуха поднимется от 2 до 6 градусов. В южном регионе также без осадков, днем от 4 до 9 градусов.

В Киеве облачно, днем 4-6 градусов тепла, а ночью похолодает до -1.

Как сообщалось, в Киеве был побит третий температурный рекорд декабря.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее температурные рекордны в Киеве были установлены 16 декабря и 26 декабря.

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Теги: Украина, погода, температура, осадки, Гидрометцентр
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Источник: korrespondent.net

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