Миротворцы на Донбассе: есть три варианта

Ващиковский рассказал о возможных сценариях.

Существует три варианта размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе. При этом РФ настаивает, чтобы в миссии не было стран НАТО и "руководство" ОРДЛО стало субъектом диалога, на что не могут согласиться многие страны, в том числе и Польша. Об этом в интервью польским СМИ заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает Укринформ.

“Первый вариант предусматривает начало миротворческой операции, которая отрезала бы Донбасс от Украины. На эту концепцию, скорее всего, не согласится Киев, поскольку это приведет к длительному отсоединения восточных регионов от Украины”, - сообщил Ващиковский.

Второй сценарий, по его словам, заключается в организации работы миротворческой миссии на российско-украинской границе. “Но на этот вариант, вероятно, не согласится Москва, поскольку это означало бы лишение сепаратистов российской помощи и поддержки”, - подчеркнул Ващиковский.

Как отметил министр, в третьем сценарии Россия настаивает, чтобы миссия ООН была объединена с миссией ОБСЕ и своим мониторингом покрывала весь Донбасс.

"Кажется, что этот сценарий будет сложно реализовать, учитывая масштабы - это потребовало бы многотысячной операции. Дополнительно россияне ставят требование, чтобы в состав миссии не входили солдаты стран НАТО, а лишь нейтральных стран", - сообщил глава польской дипломатии.

По его словам, немногие страны решилось бы на участие в такой операции.

"А самой большой проблемой является то, что такая операция грозит обретением сепаратистами на Донбассе легитимности, поскольку должно было бы быть подписано некое соглашение с сепаратистами. Это могло бы поднять их политический статус, что является проблемой как для Украины, так и для других стран, в частности Польши, которые не признают сепаратистов",- подчеркнул Ващиковский.

Он отметил, что нужно и дальше искать компромисс, который с одной стороны давал бы гарантию прекращения боевых действий и безопасности для местного населения, а с другой - не привел бы к долговременным политико-правовым изменениям.

Ващиковский отметил, что Польша как непостоянный член Совета безопасности ООН в 2018-2019 годах ведет консультации с Украиной, США, Великобританией и другими странами относительно возможного введения миссии ООН на Донбассе.

Также он подчеркнул, что Варшава осознает ограниченность поля для маневра: Россия как постоянный член Совбеза ООН заблокирует любое решение, которое не будет отвечать ее интересам.

“С другой стороны, мы знаем случаи эффективного давления на одного из членов Совета. Поэтому мы не планируем отказываться от того, чтобы такое давление осуществлялось”, - констатировал Ващиковский.

Ранее Ващиковский заявлял, что Польша проявляла "ангельское" терпение к Украине.

Как сообщалось, Порошенко и Тиллерсон скоординировали позиции по миротворцам на Донбассе.