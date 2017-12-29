Более 17 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах

В новогоднюю ночь будет курсировать около 100 поездов.

Более 17 тысяч украинцев встретят 2018 год в поездах. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Twitter.

"Более 17 тысяч пассажиров встретят Новый 2018-й Год в поездах "Укрзализныци"! В новогоднюю ночь будет курсировать около 100 поездов. Кстати, 31 декабря действует коэффициент к стоимости билета - 0,7 или -30%. Самый дешевый проезд в течение года. Хороших путешествий! С наступающими праздниками!", – написал он.



Понад 17 тисяч пасажирів зустрінуть Новий 2018-й Рік у поїздах Укрзалізниці! У новорічну ніч курсуватиме близько 100 поїздів. До речі, 31 грудня діє коефіцієнт до вартості квитка - 0,7 або -30%. Найдешевший проїзд упродовж року))) Гарних подорожей! З прийдешніми святами! pic.twitter.com/uJK0QU9S6h — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 30 декабря 2017 г.

Новый поезд Вена-Киев сломался посреди дороги во время первого рейса



Ранее сообщалось, что во время новогодних и рождественских праздников украинцы не смогут сдать билет на поезд через Интернет.