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Более 17 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах

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В новогоднюю ночь будет курсировать около 100 поездов.
Поезд Укрзализныци
Поезд Укрзализныци
PMG.ua

Более 17 тысяч украинцев встретят 2018 год в поездах. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Twitter.

"Более 17 тысяч пассажиров встретят Новый 2018-й Год в поездах "Укрзализныци"! В новогоднюю ночь будет курсировать около 100 поездов. Кстати, 31 декабря действует коэффициент к стоимости билета - 0,7 или -30%. Самый дешевый проезд в течение года. Хороших путешествий! С наступающими праздниками!", – написал он.
 

Новый поезд Вена-Киев сломался посреди дороги во время первого рейса

Ранее сообщалось, что во время новогодних и рождественских праздников украинцы не смогут сдать билет на поезд через Интернет

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Теги: Новый год, Поезд, поезда, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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