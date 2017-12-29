Президент пожелал всем гражданам Украины и украинцам всего мира мира, счастья и благополучия.

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом.

Глава государства заявил, что после нескольких лет кризиса, вызванного войной, страна движется к восстановлению и развитию и поблагодарил всех украинцев за достижения Украины в 2017 году.

"Я желаю гражданам Украины и украинцам всего мира мира, счастья, благополучия. С Новым годом вас и слава Украине", – заявил президент.

В 00:00 1 января Украина встретила 2018 год. В эти минуты по всей стране проходят праздничные мероприятия. В Киеве главное празднование Нового года проходит на Софийской площади.