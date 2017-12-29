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Порошенко поздравил украинцев с Новым годом

Комментариев: 2
Президент пожелал всем гражданам Украины и украинцам всего мира мира, счастья и благополучия.

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. 

Глава государства заявил, что после нескольких лет кризиса, вызванного войной, страна движется к восстановлению и развитию и поблагодарил всех украинцев за достижения Украины в 2017 году.

"Я желаю гражданам Украины и украинцам всего мира мира, счастья, благополучия. С Новым годом вас и слава Украине", – заявил президент.

В 00:00 1 января Украина встретила 2018 год. В эти минуты по всей стране проходят праздничные мероприятия. В Киеве главное празднование Нового года проходит на Софийской площади.
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Теги: Новый год, Порошенко, Поздравление, поздравление с Новым Годом
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Пе4кин_говорит    01.01.2018, 01:02
Оценка:  +1
Пе4кин_говорит
Пошел он на ...
Что за дичь,это поздравления главного вора страны.Ведь сами от совка открестились.
Зачем это нужно вообще?!
Эти поздравления для рабов созданы,для биомассы.
Отмените эту куйню!!!
Коцман_Бобза    01.01.2018, 00:35
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
После реформы здравоохранения здоровья уже не желает. Понятно.
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