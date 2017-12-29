Климкин назвал достижения Украины в 2017 году
По словам министра, 2017 год был полон позитивных чувств.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин записал видеообращение, в котором перечислил главные достижения страны в 2017 году.
К достижениям Украины глава МИД причислил введение безвизового режима с Европейским Союзом и освобождение украинских военнопленных.
Климкин отметил, что 2017 год был полон позитивных чувств.
"Это был год особых эмоций, в том числе очень положительных эмоций. Я вспоминаю лица украинцев, которые 11 июня первый раз пересекали границу Европейского союза по безвизу…Нам нужно больше таких положительных эмоций. Нам нужно больше такого драйва в будущем", – сказал министр.
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Напомним, ранее президент Петр Порошенко назвал достижения 2017 года.
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