Климкин назвал достижения Украины в 2017 году

По словам министра, 2017 год был полон позитивных чувств.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин записал видеообращение, в котором перечислил главные достижения страны в 2017 году.

К достижениям Украины глава МИД причислил введение безвизового режима с Европейским Союзом и освобождение украинских военнопленных.

Климкин отметил, что 2017 год был полон позитивных чувств.