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Климкин назвал достижения Украины в 2017 году

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По словам министра, 2017 год был полон позитивных чувств.
 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин записал видеообращение, в котором перечислил главные достижения страны в 2017 году. 
 
К достижениям Украины глава МИД причислил введение безвизового режима с Европейским Союзом и освобождение украинских военнопленных.
 
Климкин отметил, что 2017 год был полон позитивных чувств. 
 
"Это был год особых эмоций, в том числе очень положительных эмоций. Я вспоминаю лица украинцев, которые 11 июня первый раз пересекали границу Европейского союза по безвизу…Нам нужно больше таких положительных эмоций. Нам нужно больше такого драйва в будущем", – сказал министр.



Климкин рассказал, когда введут визовый режим с РФ
 
Напомним, ранее президент Петр Порошенко назвал достижения 2017 года.
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Украина, МИД Украины, достижение, Климкин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ALFER+    01.01.2018, 03:09
Оценка:  +4
ALFER+
Тяжелораненый.
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