Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Посол США в Украине спела Щедрик

Спецтема: Новый год 2018 и Рождество
Комментариев: 0
Мари Йованович поздравила украинцев с Новым годом.
 
В посольстве США записали видеопоздравление для украинцев с Новым годом. Посол Мари Йованович вместе с детским хором из музыкальной школы им. М. Лысенко исполнила песню "Щедрик".
 
"2017-й был годом тяжелой совместной работы в развитии успешной и безопасной Украины. Мы желаем вам всего наилучшего в 2018. Веселых праздников и счастливого Нового Года!" – говорится в поздравлении дипведомства.

 
Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин записал видеообращение, в котором перечислил главные достижения Украины в 2017 году
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Новый год, посольство США, Щедрик, Мари Йованович
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь