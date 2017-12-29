Посол США в Украине спела Щедрик
Спецтема: Новый год 2018 и Рождество
Мари Йованович поздравила украинцев с Новым годом.
В посольстве США записали видеопоздравление для украинцев с Новым годом. Посол Мари Йованович вместе с детским хором из музыкальной школы им. М. Лысенко исполнила песню "Щедрик".
"2017-й был годом тяжелой совместной работы в развитии успешной и безопасной Украины. Мы желаем вам всего наилучшего в 2018. Веселых праздников и счастливого Нового Года!" – говорится в поздравлении дипведомства.
Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин записал видеообращение, в котором перечислил главные достижения Украины в 2017 году.
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