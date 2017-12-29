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Гройсман пожелал украинцам мирного неба и достатка

Спецтема: Новый год 2018 и Рождество
Комментариев: 3
Премьер поздравил украинцев с Новым годом.
 
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил граждан страны с Новым годом.
 
Глава правительства пообещал, что в новом году Кабинет министров будет продолжать важные преобразования в социальной и экономической сфере и поблагодарил украинцев за веру в потенциал и успешное будущее страны. 
 
"Спасибо всем гражданам, которые своими трудом и талантом, активностью и целеустремленностью меняют нашу страну, верят в ее потенциал и успешный завтрашний день! Особую благодарность выражаю нашим бойцам, которые защищают Родину от внешней агрессии", – отметил Гройсман в новогоднем поздравлении. 
 
Премьер подвел итоги деятельности Кабмина за 2017 год и вспомнил его достижения. 
 
"В новом году мы продолжим важные и глубинные преобразования в социальной, экономической и других сферах. Наша задача – сделать так, чтобы экономический прогресс приводил к улучшению жизни украинцев", – заявил глава правительства.
 
Гройсман пожелал украинцам удачного года и мирного неба. 
 
"Пусть в украинских домах всегда царит тепло и уют, а сердца переполняются только светлыми и яркими чувствами! Крепкого здоровья, материального благополучия и мирного неба над всей Украиной!" – заявил премьер.
 
Напомним, президент Петр Порошенко пожелал всем гражданам Украины и украинцам всего мира мира, счастья и благополучия.
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Теги: Новый год, поздравление с Новым Годом, Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Коцман_Бобза    01.01.2018, 11:24
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Да. Достаточно с нас гройсманов.
реформатор    01.01.2018, 11:21
Оценка:  0
реформатор
говорить обещать реформировать приватизировать брать кредиты его работа
КритиК    01.01.2018, 09:11
Оценка:  +1
КритиК
Достатка говорите....ну,ну.... Моя зарплата в гривневом эквиваленте ( зарабатываю в польских злотых) только за полгода выросла на 10% из-за курса валют, ослабления гривны.
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