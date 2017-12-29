Гройсман пожелал украинцам мирного неба и достатка

Премьер поздравил украинцев с Новым годом.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил граждан страны с Новым годом.

Глава правительства пообещал, что в новом году Кабинет министров будет продолжать важные преобразования в социальной и экономической сфере и поблагодарил украинцев за веру в потенциал и успешное будущее страны.

"Спасибо всем гражданам, которые своими трудом и талантом, активностью и целеустремленностью меняют нашу страну, верят в ее потенциал и успешный завтрашний день! Особую благодарность выражаю нашим бойцам, которые защищают Родину от внешней агрессии", – отметил Гройсман в новогоднем поздравлении.

Премьер подвел итоги деятельности Кабмина за 2017 год и вспомнил его достижения.

"В новом году мы продолжим важные и глубинные преобразования в социальной, экономической и других сферах. Наша задача – сделать так, чтобы экономический прогресс приводил к улучшению жизни украинцев", – заявил глава правительства.

Гройсман пожелал украинцам удачного года и мирного неба.

"Пусть в украинских домах всегда царит тепло и уют, а сердца переполняются только светлыми и яркими чувствами! Крепкого здоровья, материального благополучия и мирного неба над всей Украиной!" – заявил премьер.