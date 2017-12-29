Под Киевом перевернулся автобус с белорусскими туристами

По данным СМИ, водитель уснул за рулем.

В этом ДТП обошлось без жертв vk.com/avtomozyr

В воскресенье утром в Иванковском районе Киевской области перевернулся автобус с туристами из Беларуси. Об этом сообщает Белсат со ссылкой на очевидцев происшествия.

“По дороге назад, не доезжая до границы, водитель уснул за рулем“, — пишут участники инцидента.

Большинство пассажиров - жители города Мозырь. Все они возвращались из киевского аквапарка домой, намеревались успеть к Новому году.

При аварии обошлось без жертв, пассажиры после осмотра и оказания медицинской помощи были отпущены домой.

ДТП с автобусом в Киевской области vk.com/avtomozyr

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.