Под Киевом перевернулся автобус с белорусскими туристами
По данным СМИ, водитель уснул за рулем.
В воскресенье утром в Иванковском районе Киевской области перевернулся автобус с туристами из Беларуси. Об этом сообщает Белсат со ссылкой на очевидцев происшествия.
“По дороге назад, не доезжая до границы, водитель уснул за рулем“, — пишут участники инцидента.
Большинство пассажиров - жители города Мозырь. Все они возвращались из киевского аквапарка домой, намеревались успеть к Новому году.
При аварии обошлось без жертв, пассажиры после осмотра и оказания медицинской помощи были отпущены домой.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
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