Где провести Рождество: сноутюбы, рыцарские бои и мега-торт

На Рождество 2018 в Украине можно покататься на лыжах, покупаться в термальных источниках и поучаствовать в вертепе.

Где отпраздновать Рождество 2018 в Украине uc.od.ua

Украинцы отмечают православное Рождество 7 января не только дома в кругу семьи. Многие планируют на зимние праздники отдых в других городах или курортах. Где отдохнуть на Рождество в Украине и куда поехать с семьей и друзьями, смотрите в обзоре Корреспондент.net.

Культурный отдых



Львов

Рождество во Львове (фото: EPA/UPG)

Город, который признан культурной столицей Украины, владеет богатой историей, славится архитектурой и аристократизмом. Для многих отмечать Рождество во Львове - давняя традиция, ведь в регионе придерживаются религиозных традиций.

На время рождественских праздников на площади Рынок действует рождественская ярмарка, где можно приобрести карпатские сувениры, национальную одежду, вкусно поесть.

7-8 января 2017 года во Львовском музее архитектуры и быта пройдет вертепный фестиваль “Спалах Риздвяной звезды“.

Также 7 января 2017 года в Шевченковском гаю проведут Х Праздник Пампуха.

Рождество во Львове (фото: EPA/UPG) Рождество во Львове (фото: EPA/UPG)

Ужгород

Поскольку в Ужгороде в основном празднуют католическое Рождество 25 декабря, на 6-7 января здесь не запланированы культурно-массовые мероприятия. Но можно посетить закарпатские замки и природные заповедники, искупаться в термальных источниках, побывать в парке Синевир.

Зимний Ужгород (фото: ukrinform)

А вот 9 января 2017 года на Театральной площади пройдет вертепный праздник “Христос Родился! Всем возвещаем!“.

Тем не менее на набережной Независимости до 15 января 2017 года можно посетить новогодне-рождественскую ярмарку.

Черновцы

Посетить этот регион на Рождество - значит поучаствовать в массовых развлечениях и мастер-классах, покататься на зимних аттракционах, попробовать традиционные для этого региона вкусности. В городе будет проходить масса фольклорных праздников.

Празднование Рождества и новогодних праздников в Черновцах (фото: EPA/UPG)

7 января 2017 года на Соборной площади - концертная программа “На щастя, на здоровье - колядует мир“.

На центральной площади города 8 января 2017 года планируется праздник “Пришла коляда, открывайте ворота“.

Читай также: Новый год: сколько стоит снять жилье Кроме всего прочего, в столице Буковины стоит посетить знаменитый архитектурный памятник - Национальный университет. Кроме всего прочего, в столице Буковины стоит посетить знаменитый архитектурный памятник - Национальный университет.

Киев

В столице на Рождество и новогодние праздники запланировано много мероприятий. Продолжат работу ярмарка и парк зимних аттракционов на Софийской и Михайловской площади.

Рождество 2018 в Киеве (Фото: realist.online)

Активный отдых

Любители покататься на лыжах, коньках, санях и сноутюбах могут отправиться в горы. Во Львовской области стоит посетить известный горнолыжный курорт Славское. Здесь можно встретить членов сборной Украины по лыжным видам спорта, которые постоянно тренируются в этой местности. На рождественские праздники 6-8 января 2018 года суточная аренда жилья составляет 300-800 грн. с человека. Можно также снять целый коттедж для большой компании. Стоимость аренды дома - от 2000 грн.

Активный отдых на Рождество 2018 в Карпатах (фото: OgNature.com)

Экстремалам предлагают приехать на самый высокогорный лыжный курорт Украины Драгобрат, который находится в Закарпатской области. Здесь 20 трасс разного уровня сложности, их длина от 300 до 2000 км. Общая протяженность трасс - более 10 км. 6-8 января 2018 года стоимость проживания в рамках 400-800 грн. с особы.

Буковель - самый крупный горнолыжный комплекс Украины, находится в Яремчанском районе Ивано-Франковской области. Тут 60 трасс и 16 подъемников. На Рождество 2018 цена жилья вблизи трасс и подъемников стартует от 2000 грн. Отъехав немного дальше, можно найти предложение за 900 грн. с человека.

Рождество 2018 в Карпатах (фото: mana.su)

В нескольких километрах от подъемников и спусков Буковеля - Яремче. Это низкогорная местность между горами на берегу речки Прут, вблизи наивысшей точки Украины - Говерлы. На 6-8 января 2018 года здесь реально снять уютную карпатскую виллу за 3000 грн. в сутки или элитное жилье. Мигово - довольно молодой горнолыжный курорт в Черновицкой области. Снег здесь лежит с декабря по апрель. В Мигово 4 подъемника, длина трасс - 3300 м. Детям понравится специальный спуск для сноутюбов длиной 250 м.



Семейный отдых



Каменец-Подольский

На Рождество нужно обязательно приехать в этот старинный городок на Хмельниччине.

Читай также: Где можно весело провести новогодние праздники 9 января 2017 года на майдане Видродження пройдет общегородской вертеп та праздничная коляда “Христос родился, славим Его!“ 9 января 2017 года на майдане Видродження пройдет общегородской вертеп та праздничная коляда “Христос родился, славим Его!“

Каменец-Подольский на Рождество (фото: diolli.com)

Всей семьей интересно будет посетить известную средневековую Каменец-Подольскую крепость, которая будет работать уже с 8 января 2018 года. Здесь запланировано проведение рыцарских боев и представлений. В этом году рождественских полетов на воздушных шарах не будет. Но полетать на них все же возможно. Для этого необходимо предварительно договориться с частной организацией.

Одесса

Интересное направление в зимний период - Южная Пальмира, она же Одесса.

7 января 2018 года на Думской площади пройдет рождественский фестиваль, где презентуют огромный шоколадный пряничный торт. Начало в 14.00.

Также 7 января 2018 года на Дерибасовской пройдет фольклорный фестиваль.

Рождество 2018 в Одессе (Фото: uc.od.ua)