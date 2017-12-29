Где провести Рождество: сноутюбы, рыцарские бои и мега-торт
Спецтема: Новый год 2018 и Рождество
На Рождество 2018 в Украине можно покататься на лыжах, покупаться в термальных источниках и поучаствовать в вертепе.
Украинцы отмечают православное Рождество 7 января не только дома в кругу семьи. Многие планируют на зимние праздники отдых в других городах или курортах. Где отдохнуть на Рождество в Украине и куда поехать с семьей и друзьями, смотрите в обзоре Корреспондент.net.
Культурный отдых
Львов
Рождество во Львове (фото: EPA/UPG)
Город, который признан культурной столицей Украины, владеет богатой историей, славится архитектурой и аристократизмом. Для многих отмечать Рождество во Львове - давняя традиция, ведь в регионе придерживаются религиозных традиций.
На время рождественских праздников на площади Рынок действует рождественская ярмарка, где можно приобрести карпатские сувениры, национальную одежду, вкусно поесть.
7-8 января 2017 года во Львовском музее архитектуры и быта пройдет вертепный фестиваль “Спалах Риздвяной звезды“.
Также 7 января 2017 года в Шевченковском гаю проведут Х Праздник Пампуха.
Рождество во Львове (фото: EPA/UPG)
Ужгород
Поскольку в Ужгороде в основном празднуют католическое Рождество 25 декабря, на 6-7 января здесь не запланированы культурно-массовые мероприятия. Но можно посетить закарпатские замки и природные заповедники, искупаться в термальных источниках, побывать в парке Синевир.
Зимний Ужгород (фото: ukrinform)
А вот 9 января 2017 года на Театральной площади пройдет вертепный праздник “Христос Родился! Всем возвещаем!“.
Тем не менее на набережной Независимости до 15 января 2017 года можно посетить новогодне-рождественскую ярмарку.
Черновцы
Посетить этот регион на Рождество - значит поучаствовать в массовых развлечениях и мастер-классах, покататься на зимних аттракционах, попробовать традиционные для этого региона вкусности. В городе будет проходить масса фольклорных праздников.
Празднование Рождества и новогодних праздников в Черновцах (фото: EPA/UPG)
7 января 2017 года на Соборной площади - концертная программа “На щастя, на здоровье - колядует мир“.
На центральной площади города 8 января 2017 года планируется праздник “Пришла коляда, открывайте ворота“.
Читай также: Новый год: сколько стоит снять жильеКроме всего прочего, в столице Буковины стоит посетить знаменитый архитектурный памятник - Национальный университет.
Киев
В столице на Рождество и новогодние праздники запланировано много мероприятий. Продолжат работу ярмарка и парк зимних аттракционов на Софийской и Михайловской площади.
Рождество 2018 в Киеве (Фото: realist.online)
Активный отдых
Любители покататься на лыжах, коньках, санях и сноутюбах могут отправиться в горы.
Во Львовской области стоит посетить известный горнолыжный курорт Славское. Здесь можно встретить членов сборной Украины по лыжным видам спорта, которые постоянно тренируются в этой местности.
На рождественские праздники 6-8 января 2018 года суточная аренда жилья составляет 300-800 грн. с человека. Можно также снять целый коттедж для большой компании. Стоимость аренды дома - от 2000 грн.
Активный отдых на Рождество 2018 в Карпатах (фото: OgNature.com)
Экстремалам предлагают приехать на самый высокогорный лыжный курорт Украины Драгобрат, который находится в Закарпатской области. Здесь 20 трасс разного уровня сложности, их длина от 300 до 2000 км. Общая протяженность трасс - более 10 км. 6-8 января 2018 года стоимость проживания в рамках 400-800 грн. с особы.
Буковель - самый крупный горнолыжный комплекс Украины, находится в Яремчанском районе Ивано-Франковской области. Тут 60 трасс и 16 подъемников.
На Рождество 2018 цена жилья вблизи трасс и подъемников стартует от 2000 грн. Отъехав немного дальше, можно найти предложение за 900 грн. с человека.
Рождество 2018 в Карпатах (фото: mana.su)
В нескольких километрах от подъемников и спусков Буковеля - Яремче. Это низкогорная местность между горами на берегу речки Прут, вблизи наивысшей точки Украины - Говерлы.
На 6-8 января 2018 года здесь реально снять уютную карпатскую виллу за 3000 грн. в сутки или элитное жилье.
Мигово - довольно молодой горнолыжный курорт в Черновицкой области. Снег здесь лежит с декабря по апрель. В Мигово 4 подъемника, длина трасс - 3300 м. Детям понравится специальный спуск для сноутюбов длиной 250 м.
Семейный отдых
Каменец-Подольский
На Рождество нужно обязательно приехать в этот старинный городок на Хмельниччине.
Читай также: Где можно весело провести новогодние праздники9 января 2017 года на майдане Видродження пройдет общегородской вертеп та праздничная коляда “Христос родился, славим Его!“
Каменец-Подольский на Рождество (фото: diolli.com)
Всей семьей интересно будет посетить известную средневековую Каменец-Подольскую крепость, которая будет работать уже с 8 января 2018 года. Здесь запланировано проведение рыцарских боев и представлений.
В этом году рождественских полетов на воздушных шарах не будет. Но полетать на них все же возможно. Для этого необходимо предварительно договориться с частной организацией.
Одесса
Интересное направление в зимний период - Южная Пальмира, она же Одесса.
7 января 2018 года на Думской площади пройдет рождественский фестиваль, где презентуют огромный шоколадный пряничный торт. Начало в 14.00.
Также 7 января 2018 года на Дерибасовской пройдет фольклорный фестиваль.
Рождество 2018 в Одессе (Фото: uc.od.ua)
В Одессе в рождественские дни можно отправиться на экскурсии. Так, 6 января 2018 года предоставится возможность узнать о криминальной Одессе и погрузиться в катакомбы.
7 января 2018 года гостям предлагают пройтись по “еврейской Одессе“ или отправиться в Белгород-Днестровскую крепость. Также 7 января 2018 года можно съездить на дегустацию вин в поселок Шабо.
Косино
Здесь расположено несколько курортов с термальными купальнями, окунаться в которые полезно даже маленьким детям. Температура в этих теплых джакузи всегда +41...42 °С.
Рождество 2018 в Косино (фото: kosino.ua)
Благодаря купальням можно восстановить нервную систему, устранить проблемы с опорно-двигательным аппаратом, желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой деятельностью.
Читай также: Украинские политики разлетелись отмечать Новый годНа рождественские праздники 6-8 января 2018 года лучше приобрести тур в один из курортов, поскольку стоимость посещения купален отдельно в праздничные дни возрастает на 20%.
Напомним, украинцы будут отдыхать в январе 10 дней. Школьные каникулы продлятся 15 дней.Напомним, украинцы на новогодние праздники отдохнут 10 дней.
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