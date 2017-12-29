В Запорожье мужчина выпрыгнул из окна и упал на мальчика, оба погибли

Из-за самоубийцы на глазах отца погиб мальчик.

Мужчина выпрыгнул из окна на восьмом этаже zp.depo.ua

В Запорожье произошел трагический случай. Мужчина по неизвестным причинам упал с восьмого этажа прямо на полуторагодовалого мальчика.

Как сообщает Depo.Запорижжя со ссылкой на источники в патрульной полиции города, из окна выпрыгнул 39-летний мужчина. Он был выпивший.

Маленький мальчик находился у подъезда с отцом zp.depo.ua

Самоубийца упал на полуторагодовалого мальчика, который стоял у подъезда со своим отцом. Упавший мужчина от полученных травм погиб сразу на месте. Ребенок, не приходя в сознание, умер в реанимационном автомобиле.

Напомним, в Киеве под Новый год мужчина выбросился из окна.