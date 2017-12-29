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В Запорожье мужчина выпрыгнул из окна и упал на мальчика, оба погибли

Комментариев: 9
Из-за самоубийцы на глазах отца погиб мальчик.
Мужчина выпрыгнул из окна на восьмом этаже
Мужчина выпрыгнул из окна на восьмом этаже
zp.depo.ua

В Запорожье произошел трагический случай. Мужчина по неизвестным причинам упал с восьмого этажа прямо на полуторагодовалого мальчика.

Как сообщает Depo.Запорижжя со ссылкой на источники в патрульной полиции города, из окна выпрыгнул 39-летний мужчина. Он был выпивший.

Маленький мальчик находился у подъезда с отцом
Маленький мальчик находился у подъезда с отцом
zp.depo.ua

Самоубийца упал на полуторагодовалого мальчика, который стоял у подъезда со своим отцом. Упавший мужчина от полученных травм погиб сразу на месте. Ребенок, не приходя в сознание, умер в реанимационном автомобиле.

Напомним, в Киеве под Новый год мужчина выбросился из окна.

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Комментариев (9)
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JudasPriest    01.01.2018, 23:39
Оценка:  +2
JudasPriest
Идёшь такой домой с малым, а на него падает какой-то мудак
bamgram    01.01.2018, 23:35
Оценка:  -1
bamgram
иногда мне кажется что у украинцев НАААПРОЧЬ отсутствует инстинкт самосохранения.неудивительно что численность населения резко сокращается
AlexInferno    01.01.2018, 23:27
Оценка:  +2
AlexInferno
Ребёнку то пофиг.
Бедные родители.
rashensvoloch    01.01.2018, 16:01
Оценка:  +4
rashensvoloch
Цікаво, чи є випадки, коли алкоголь не вбиває, а рятує? Що скажуть психологи?
ТУЧКА+    01.01.2018, 23:06
Оценка:  +5
ТУЧКА+
Є, але зазвичай вбиває.
Коцман_Бобза    01.01.2018, 15:27
Оценка:  +15
Коцман_Бобза
Выродок!
ЗлаяКошка    01.01.2018, 14:56
Оценка:  +24
ЗлаяКошка
Бедные, несчастные родители малыша...
bertal    01.01.2018, 14:41
Оценка:  +23
bertal
Пипец, очень жаль малыша
Cvobodinet    01.01.2018, 14:40
Оценка:  +19
Cvobodinet
Бедный ребенок(((((((((
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