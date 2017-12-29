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Порошенко: Молимся о мире на Земле

Комментариев: 5
Президент призвал к взаимопониманию и единству.
Порошенко призвал молиться за мир
Порошенко призвал молиться за мир
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко напомнил украинцам о Дне мира. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“В Международный день мира молимся за мир на Земле. Обращаясь к Всевышнему,“ просим вызвать у нас искреннее стремление к взаимопониманию и единству “, - написал он.

Отметим, что стоит отличать Всемирный день мира от учрежденного ООН Международного дня мира, который с 2002 года отмечают 21 сентября.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) в ходе новогоднего молебена в храме Христа Спасителя попросил у Бога мира “на просторах исторической Руси“.

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Теги: Порошенко, день мира, мир, молитва
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Комментариев (5)
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степовик    01.01.2018, 21:43
Оценка:  -3
степовик
Красний Козаче і Київський Чудотворче, помилуй нас грішних! Фрипулья! Фрипулья! Фрипулья!
Коцман_Бобза    01.01.2018, 15:58
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
Ниочем.
bertal    01.01.2018, 14:46
Оценка:  +11
bertal
По моему он , чтот то попутал, его выбрали през. который за 2 недели закончит бойню на востоке, а он молится , чтоб грехи отпустили(
krolikoff_net    01.01.2018, 20:39
Оценка:  -4
krolikoff_net
Его выбирали как успешного бизнесмена. Успешности в бизнесе очень не хватало стране после бандитского покращення .
леша    01.01.2018, 22:10
Оценка:  +3
леша
и как помогло? не ну пети помогло в плане бизнеса.
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