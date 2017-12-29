Порошенко: Молимся о мире на Земле

Президент призвал к взаимопониманию и единству.

Президент Петр Порошенко напомнил украинцам о Дне мира. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“В Международный день мира молимся за мир на Земле. Обращаясь к Всевышнему,“ просим вызвать у нас искреннее стремление к взаимопониманию и единству “, - написал он.

Отметим, что стоит отличать Всемирный день мира от учрежденного ООН Международного дня мира, который с 2002 года отмечают 21 сентября.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) в ходе новогоднего молебена в храме Христа Спасителя попросил у Бога мира “на просторах исторической Руси“.