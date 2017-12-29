Япония упростила визовые требования для украинцев

Теперь граждане Украины могут получать многократные визы, разрешающие находиться в Японии до 30 дней с различными целями.

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Япония с 1 января 2018 года упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания украинцев с обычными загранпаспортами в этой стране. Эти меры были анонсированы в сообщении на сайте японского посольства в Украине.

Согласно сообщению диппредставительства, отныне расширяется круг заявителей, имеющих право на многоразовые визы для краткосрочного пребывания в Японии с деловыми целями, а также культурных и научных деятелей. Кроме того, максимальный срок действия виз увеличен с трех до пяти лет.

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“В дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные визы (со сроком действия в три года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, включая туризм“, - говорится в сообщении.

Также, в соответствии со вступившими в силу изменениями, в случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не нужно предоставлять документы от гаранта.

Напомним, 31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим для украинцев с Объединенными Арабскими Эмиратами.