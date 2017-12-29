Во Львовской области столкнулись микроавтобус и автопоезд

В результате аварии 9 человек госпитализированы.

В Стрыйском районе Львовской области на автодороге Киев-Чоп сегодня утром столкнулись микроавтобус и автопоезд. В результате инцидента водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы, сообщает в Facebook полиция Львовской области.

Как отмечается, в полицию сообщение о ДТП поступило в 8.30 утра 1 января.

“Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Фольксваген Транспортер, 28-летний житель города Борислав, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автопоездом под управлением 23-летнего жителя Закарпатской области“, - говорится в сообщении.

Водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров доставлены в больницу, их осматривают медики.

Напомним, во Львовской области ночью 31 декабря перевернулся пассажирский микроавтобус, в результате чего пострадали восемь человек.