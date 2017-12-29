Полиция: Новогодняя ночь прошла без нарушений

В ночь с 31 декабря на 1 января во всех регионах Украины прошло свыше 752 массовых мероприятий.

В целом праздничные мероприятия в Украине в новогоднюю ночь прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел.

Как отмечается, в ночь с 31 декабря на 1 января во всех регионах государства прошло свыше 752 массовых мероприятий. Участие в них приняли более 1,35 млн граждан.

"Публичную безопасность и правопорядок обеспечивали около 12 тысяч правоохранителей, из которых 9,6 тысяч сотрудников полиции и почти 2,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии", - сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Он также добавил, что в целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.

"Мероприятия прошли без чрезвычайных происшествий. Личный состав Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС, привлеченный к событиям, со своей задачей справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до окончания всех мероприятий", - сказал Яровой.

Кроме того, первый заместитель министра добавил, что сегодня по всей территории Украины пройдут массовые мероприятия по случаю празднования 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

"В связи с этим в 20 регионах страны запланировано проведение 54 массовых мероприятий с участием более 8,4 тысяч человек. Безопасность во время проведения шествия будут обеспечивать 1,2 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Нацгвардии", - добавли Яровой.

Напомним, в ночь на 31 декабря житель Николаева угрожал подорвать одно из отделений полиции города.