Глава Минздрава посоветовала, как избавиться от похмелья

Супрун советует пить много воды и ни в коем случае не похмеляться.

Основной причиной похмелья является обезвоживание, поэтому на утро лучше пить побольше воды. Об этом написала у себя в Facebook исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

"Похмелье возникает, поскольку основным компонентом алкогольных напитков является этанол - это токсическое вещество, которое влияет на организм, как диуретик (мочегонное средство), и поэтому может быстро привести к обезвоживанию. Именно обезвоживание является основной причиной обычных проявлений похмелья: головной боли, тошноты, ощущения сухости во рту и тому подобное", - написала она.

Супрун также уточнила, что сперва для того, чтобы симптомы похмелья стали менее заметными, нужно восстановить нормальным водный баланс в организме, для этого лучше всего выпить значительное количество воды в тот же день перед сном.

"Сладости помогут успокоиться и предотвратить дрожание. Однако стоит помнить, что в некоторых случаях сначала лучше принять антациды (препараты, нейтрализующие кислотность желудочного сока) для предупреждения проблем с пищеварением. Бульон или жидкий суп с овощами или крупой являются превосходными источниками витаминов и минералов, поэтому эти блюда помогут быстрее восстановить баланс полезных и питательных веществ в организме. Кроме того, супы и бульоны легко перевариваются в желудке", - подчеркнула глава Минздрава.

Помимо этого, Супрун отрицает, что алкогольные напитки, распитые утром на следующий день, способны смягчить похмелье.

"Прием дозы алкоголя утром может просто отложить проявление симптомов похмелья. Лучше вообще не употреблять алкоголь в течение двух следующих суток, если вы выпили лишнего накануне, несмотря на то, были проявления похмелья или нет, ведь организму нужно время, чтобы восстановиться", - подытожила Супрун.

Напомним, Министерство здравоохранения впервые за 18 лет изменило нормы питания.