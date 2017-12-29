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Глава Минздрава посоветовала, как избавиться от похмелья

Комментариев: 15
Супрун советует пить много воды и ни в коем случае не похмеляться.
Супрун дала советы на новогодние праздники
Супрун дала советы на новогодние праздники
facebook.com/pg/ulanasuprun

Основной причиной похмелья является обезвоживание, поэтому на утро лучше пить побольше воды. Об этом написала у себя в Facebook исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

"Похмелье возникает, поскольку основным компонентом алкогольных напитков является этанол - это токсическое вещество, которое влияет на организм, как диуретик (мочегонное средство), и поэтому может быстро привести к обезвоживанию. Именно обезвоживание является основной причиной обычных проявлений похмелья: головной боли, тошноты, ощущения сухости во рту и тому подобное", - написала она.

Супрун также уточнила, что сперва для того, чтобы симптомы похмелья стали менее заметными, нужно восстановить нормальным водный баланс в организме, для этого лучше всего выпить значительное количество воды в тот же день перед сном.

"Сладости помогут успокоиться и предотвратить дрожание. Однако стоит помнить, что в некоторых случаях сначала лучше принять антациды (препараты, нейтрализующие кислотность желудочного сока) для предупреждения проблем с пищеварением. Бульон или жидкий суп с овощами или крупой являются превосходными источниками витаминов и минералов, поэтому эти блюда помогут быстрее восстановить баланс полезных и питательных веществ в организме. Кроме того, супы и бульоны легко перевариваются в желудке", - подчеркнула глава Минздрава.

Помимо этого, Супрун отрицает, что алкогольные напитки, распитые утром на следующий день, способны смягчить похмелье.

"Прием дозы алкоголя утром может просто отложить проявление симптомов похмелья. Лучше вообще не употреблять алкоголь в течение двух следующих суток, если вы выпили лишнего накануне, несмотря на то, были проявления похмелья или нет, ведь организму нужно время, чтобы восстановиться", - подытожила Супрун.

Напомним, Министерство здравоохранения впервые за 18 лет изменило нормы питания

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Теги: Минздрав, Супрун, похмелье, полезные советы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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Сквозняк    01.01.2018, 20:36
Оценка:  +1
Сквозняк
Позор нашей медицины.
Коцман_Бобза    01.01.2018, 21:25
Оценка:  +2
Коцман_Бобза
Нет у нас больше медицины.
леша    01.01.2018, 20:04
Оценка:  +2
леша
судя по ее хлебалу, она из похмелья никогда не вылазит
Коцман_Бобза    01.01.2018, 20:04
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
В истории территории, на которой мы проживаем, неоднократно были случаи наполнения бюджета "пьяными" деньгами. Вот и теперь - акциз с алкоголя вливается в бюджет. Как же Супрун может выступить против пьянства? Скорее всего далее она будет рассказывать что употреблять нужно дорогой алкоголь, от
Коцман_Бобза    01.01.2018, 20:04
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
которого поступления в бюджет будут больше.
Интeллігент    01.01.2018, 19:50
Оценка:  +2
Интeллігент
А я вот поступаю проще - не бухАю. Вообще. Почему столь простое решение вопроса похмелья не пришло в светлую голову главы Минздрава?
Коцман_Бобза    01.01.2018, 19:54
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Она - типичный торгаш. Если народ не будет бухать, то и бухло покупать не будут. Значит такие как она не получат доход. Поэтому она даже и не думает о том, чтобы не бухать. Она рассказывает как бухать "по науке". Чтобы население приносило ей свои кровно заработанные на строго научной основе.
Интeллігент    01.01.2018, 21:40
Оценка:  -1
Интeллігент
М-да.... В логике Вам не откажешь! И хотя ущерб от пьянства в целом превышает доходы от него, но "быстрые" деньги сегодня и сейчас для правителей важнее отсроченной беды народа.
Коцман_Бобза    01.01.2018, 21:52
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
Это не логика. Это - факт. И началось это с Петра Великого.
реформатор    01.01.2018, 19:48
Оценка:  0
реформатор
почему я ее так люблю
пании министр от похиелья спасение виски и высокие зарплаты
реформатор    01.01.2018, 19:51
Оценка:  0
реформатор
т е европейские зарплаты народ будет жизни радоваться и беречь свое здоровье
и гордится своей страной СЛАВА УКРАИНЕ смерть оффшорщику главному в этой стране
Интeллігент    01.01.2018, 19:51
Оценка:  -1
Интeллігент
Кстати! Почему она не посоветовала вместо самогона пить "Текилу"? Очень странно!
Коцман_Бобза    01.01.2018, 19:38
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Нет оснований ей не верить. Судя по ее поступкам - она большой специалист по части похмелья.
леша    01.01.2018, 20:03
Оценка:  -1
леша
дык петю постоянно спасает от него
Коцман_Бобза    01.01.2018, 20:07
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
В ее словах такой глубинный смысл, что видно, что она сама получала этот опыт лично и многократно.
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