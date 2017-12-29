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Ракетный катер ВМСУ открыл огонь по судну-нарушителю

Комментариев: 3
Ракетный катер Прилуки был вынужден открыть стрельбу в ходе преследования нарушителя.
Судно-нарушитель
Судно-нарушитель
facebook.com/navy.mil.gov.ua

Ракетный катер Прилуки Военно-Морских сил Украины был вынужден открыть предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое заподозрили в перевозке наркотиков, сообщили в ведомстве. Об этом ВМС сообщают в Facebook.

Как отмечается, инцидент произошел в последние часы 2017 года в территориальных водах Украины возле Одесской области.

“Судно-нарушитель было обнаружено техническими средствами наблюдения на траверзе нп Курортное в пределах территориальных вод Украины, на вызов не отреагировало, поэтому ракетный катер Прилуки начал его преследование. Выяснив бесперспективность попытки побега от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено согласно процедурам, установленным международным морским правом. Однако судно-нарушитель требования остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер Прилуки открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса“, – сказано в сообщении.

dpsu.gov.ua
dpsu.gov.ua

Пресечение незаконных действий иностранного судна в территориальных водах Украины осуществлялось при поддержке бронированных артиллерийских катеров Аккерман и Бердянск с досмотровой командой на борту, а также катера морской охраны Государственной пограничной службы Украины с представителями СБУ на борту.

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“По результатам проверки совместной группы в составе сотрудников Госпогранслужбы и СБУ на судне было обнаружено 1737 ящиков сигарет без акцизных марок. Документы на обнаруженный груз отсутствовали. Кроме того, было установлено, что у двух из 11 членов экипажа отсутствовали паспорта моряков“, - заявили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

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Напомним, летом в Одесской области пограничники совместно с полицией арестовали судно Bospor под флагом Молдовы, на котором переправляли моряков в Крым. 

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Теги: стрельба, Одесская область, катер, погоня, ВМС, корабли
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Комментариев (3)
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Интeллігент    01.01.2018, 21:52
Оценка:  -4
Интeллігент
Всё конечно правильно, но с каких пор этот устрашающий брандер стал ракетным?
Предвосхищая гневный отпор бывалых мореманов соглашусь, что ПУ под П-15 на нём конечно есть, но они пустые.
krolikoff_net    01.01.2018, 21:10
Оценка:  +5
krolikoff_net
Молодцы ! С почином .
Хюндай    01.01.2018, 22:24
Оценка:  +2
Хюндай
Да теперь пусть цены на курево снижают.
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