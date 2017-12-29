В Киеве закончился факельный марш
Колонна митингующих дошла до Майдана, где на сцене выступили политики и активисты.
В Киеве закончился факельный марш
© EPA/UPG
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В Киеве закончился факельный марш
Активисты отметили день рождения Бандеры маршем и митингом
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Факельное шествие в честь 109-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры в Киеве завершилось вечем на площади Независимости. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как отмечается, участники шествия прошли с факелами, флагами ВО Свобода, Правого сектора, Национального корпуса от парка им.Т.Шевченко до Майдана, где на импровизированной сцене выступили политики, активисты и историки.
Всего вече продлилось около получаса, участники потушили факелы и разошлись. Движение автотранспорта по центральным улицам столицы практически восстановлено.
Напомним, во Львове марш в честь дня рождения Бандеры собрал 400 человек.
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