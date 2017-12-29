В Киеве закончился факельный марш

Колонна митингующих дошла до Майдана, где на сцене выступили политики и активисты.

Активисты отметили день рождения Бандеры маршем и митингом

На весь экран Свернуть

Факельное шествие в честь 109-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры в Киеве завершилось вечем на площади Независимости. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, участники шествия прошли с факелами, флагами ВО Свобода, Правого сектора, Национального корпуса от парка им.Т.Шевченко до Майдана, где на импровизированной сцене выступили политики, активисты и историки.

Всего вече продлилось около получаса, участники потушили факелы и разошлись. Движение автотранспорта по центральным улицам столицы практически восстановлено.

Напомним, во Львове марш в честь дня рождения Бандеры собрал 400 человек.