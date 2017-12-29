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В Киеве закончился факельный марш

Комментариев: 15
Колонна митингующих дошла до Майдана, где на сцене выступили политики и активисты.
В Киеве закончился факельный марш
© EPA/UPG
Фото 1/12
  • Активисты отметили день рождения Бандеры маршем и митингом
  • Активисты отметили день рождения Бандеры маршем и митингом
  • Активисты отметили день рождения Бандеры маршем и митингом
  • Активисты отметили день рождения Бандеры маршем и митингом
  • Активисты отметили день рождения Бандеры маршем и митингом
  • Активисты отметили день рождения Бандеры маршем и митингом
  • Активисты отметили день рождения Бандеры маршем и митингом
  • Активисты отметили день рождения Бандеры маршем и митингом
  • Активисты отметили день рождения Бандеры маршем и митингом
  • Активисты отметили день рождения Бандеры маршем и митингом
  • Активисты отметили день рождения Бандеры маршем и митингом
  • Активисты отметили день рождения Бандеры маршем и митингом
В Киеве закончился факельный марш
Активисты отметили день рождения Бандеры маршем и митингом
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Факельное шествие в честь 109-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры в Киеве завершилось вечем на площади Независимости. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, участники шествия прошли с факелами, флагами ВО Свобода, Правого сектора, Национального корпуса от парка им.Т.Шевченко до Майдана, где на импровизированной сцене выступили политики, активисты и историки.

Всего вече продлилось около получаса, участники потушили факелы и разошлись. Движение автотранспорта по центральным улицам столицы практически восстановлено.

Напомним, во Львове марш в честь дня рождения Бандеры собрал 400 человек.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, Бандера, марш, акция, ВО Свобода, правый сектор
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Комментариев (15)
Отсортировать по дате Вниз
sti123    01.01.2018, 23:21
Оценка:  +1
sti123
средневековье какое-то...
TarasChuprynka    01.01.2018, 22:17
Оценка:  -5
TarasChuprynka
Російська агресія прискорила зростання національної свідомості українців!
степовик    01.01.2018, 23:35
Оценка:  -2
степовик
Блаженний Феодосій передрікав Майдан, соціальний вибух і зростання національної свідомості в Україні ще в 1970х рр., тільки його не слухали. Господи, помилуй! Фрипулья!
степовик    01.01.2018, 22:06
Оценка:  -10
степовик
Слава вільній Україні і святій Русі! Фрипулья! Фрипулья! Фрипулья!
степовик    01.01.2018, 21:42
Оценка:  -13
степовик
Військо Боже - Військо Вічне! Аллаху акбар, православні! Фрипулья!
Дніпро    01.01.2018, 21:33
Оценка:  -7
Дніпро
Кілок осиковий у подарунок.
Коцман_Бобза    01.01.2018, 21:39
Оценка:  +4
Коцман_Бобза
Тебе под ёлочку положили?
mark_demo    01.01.2018, 21:33
Оценка:  +3
mark_demo
дикари
Коцман_Бобза    01.01.2018, 21:39
Оценка:  +3
Коцман_Бобза
Это как: ходят со свечками - духовные скрепы, а с факелами - дикари?
Интeллігент    01.01.2018, 21:45
Оценка:  0
Интeллігент
5+ ))))
Андро    01.01.2018, 21:49
Оценка:  -2
Андро
Одно и то же.
степовик    01.01.2018, 22:07
Оценка:  -6
степовик
У кожного свій перфоманс во славу Красного Козака і Київського Чудотворця! Господи, помилуй!
d@nnilka    01.01.2018, 21:25
Оценка:  +1
d@nnilka
Фекалии все собрали после фекального марша ?
Коцман_Бобза    01.01.2018, 21:38
Оценка:  -2
Коцман_Бобза
А если в слове Россия поменять 6 букв получится тюрьма.
Интeллігент    01.01.2018, 21:48
Оценка:  -3
Интeллігент
Кстати! Даже одна буква может кардинально влиять на судьбу - Владимир Владимирович Пукин никогда бы не стал президентом Российской Федерации.
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