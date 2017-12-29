На Хмельнитчине авто сбило женщину с ребенком

Женщина погибла, а водитель сбежал с места ДТП.

В Шепетовке Хмельницкой области автомобиль Mersedes сбил на пешеходном переходе женщину, которая переходила дорогу с двухлетней дочерью. В результате аварии мать погибла, а ребенок находится в больнице, пишет городской сайт.

По данным полиции, трагедия произошла сегодня вечером на ул. Судилковской.

Водитель после совершения ДТП сразу бросил автомобиль и сбежал с места аварии. 21-летняя женщина погибла на месте, ребенок в реанимации.

Полиция разыскивает водителя.

"По словам свидетелей, трагедия произошла прямо на глазах мужа. Машина летела с такой скоростью, что налетела на памятный знак 400-летия Шепетовки", - сказано в сообщении.

По другой информации, женщина с ребенком находились на тротуаре.

Отметим, с сегодняшнего дня максимальная скорость движения в населенных пунктах в Украине составляет 50 км/ч, а не 60, как было ранее.

Напомним, в Киеве 27 декабря Skoda Fabia въехала в торговый киоск, сбила трехлетнюю девочку, которая вместе с мамой стояла рядом