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На Хмельнитчине авто сбило женщину с ребенком

Комментариев: 1
Женщина погибла, а водитель сбежал с места ДТП.
В аварии погибла женщина
В аварии погибла женщина
shepetivka.com.ua

В Шепетовке Хмельницкой области автомобиль Mersedes сбил на пешеходном переходе женщину, которая переходила дорогу с двухлетней дочерью. В результате аварии мать погибла, а ребенок находится в больнице, пишет городской сайт.

По данным полиции, трагедия произошла сегодня вечером на ул. Судилковской.

Водитель после совершения ДТП сразу бросил автомобиль и сбежал с места аварии. 21-летняя женщина погибла на месте, ребенок в реанимации.

Полиция разыскивает водителя.

"По словам свидетелей, трагедия произошла прямо на глазах мужа. Машина летела с такой скоростью, что налетела на памятный знак 400-летия Шепетовки", - сказано в сообщении.

По другой информации, женщина с ребенком находились на тротуаре.

Отметим, с сегодняшнего дня максимальная скорость движения в населенных пунктах в Украине составляет 50 км/ч, а не 60, как было ранее.

Напомним, в Киеве 27 декабря Skoda Fabia въехала в торговый киоск, сбила трехлетнюю девочку, которая вместе с мамой стояла рядом

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Теги: ДТП, смерть, авария, Хмельницька область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    01.01.2018, 23:27
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Я сам водитель, но когда каждый день по несколько раз вижу такие сводки, мне всё больше кажется, что никакие понижения скорости по населённому пункту до 50, 40 или 30 км/час не остановят это безумие на дорогах.
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