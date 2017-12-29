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Полиция: Факельные марши прошли без происшествий

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В маршах, которые прошли в 21 регионе, приняли участие 6500 человек.
Все шествия прошли спокойно
Все шествия прошли спокойно
mvs.gov.ua

В массовых мероприятиях по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, которые проходили сегодня Украине, приняли участие более 6500 человек, конфликтов не зафиксировано. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел.

"В 21 регионе государства было проведено 57 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 6500 человек. В охране публичной безопасности были задействованы почти 1,3 тыс. полицейских и более 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Конфликтов и столкновений зафиксировано не было", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Напомним, факельное шествие в честь 109-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры в Киеве завершилось вечем на площади Независимости. 

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Теги: Происшествия, Бандера, марш, полиция
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Источник: korrespondent.net

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