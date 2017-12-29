Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Итоги 1 января: Убийство юриста под Киевом, новшества в законах

Комментариев: 2
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Ирина Ноздровская найдена мертвой
Ирина Ноздровская найдена мертвой
соцсети

Главные новости 27 декабря в Украине и мире:

В Киевской области убили правозащитницу
 
В Киевской области в одной из рек правоохранители нашли тело пропавшей три дня назад правозащитницы Ирины Ноздровской.
 
Полиция квалифицировала убийство юристки как умышленное и открыла уголовное производство.
 
Правоохранители задержали бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По информации его отца, полиция считает, что основанием для преступления могла стать неразделенная любовь, поскольку Ирина с Виталием ранее разошлись.
 
Сам Сергеев сообщил, что отказался давать показания в деле об убийстве Ноздровской.
 
В Украине изменились правила дорожного движения
 
В Украине вступили в силу изменения правил дорожного движения. Отныне максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах составляет 50 км/час.
 
Вступили в силу новые правила выхода на пенсию
 

Читай также: В центре Киева пьяный водитель разбил несколько авто и остановку

В рамках пенсионной реформы изменились правила выхода на пенсию.
 
В частности, до 25 лет увеличивается минимальный страховой стаж, который нужно иметь украинцам, чтобы претендовать на пенсионные выплаты. 
 
В течение следующих десяти лет требования к страховому стажу продолжат расти на один пункт каждый год, пока в 2028 году необходимый минимальный стаж не достигнет 35 лет.
 
В стране выросла минимальная зарплата
 
Минимальная заработная плата в Украине увеличилась на 523 гривны − до 3723 гривен.
 
Украина ввела биометрический контроль на границе
 
Украина запустила систему фиксации биометрических данных иностранных граждан. Отныне граждане 71 страны, в том числе России, обязаны будут сдавать отпечатки пяти пальцев для идентификации при въезде в Украину и заблаговременно направлять уведомления о цели пребывания.
 
В областях Украины прошли факельные марши в честь Бандеры
 

Смотри также: Я вам устрою праздник: киевлянин прыгнул с 13 этажа

В 21 регионе страны по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры прошли факельные шествия.
 
В МВД сообщили, что в массовых мероприятиях приняли участие более 6500 человек, конфликтов не зафиксировано. 


 
Украина возглавила рейтинг Financial Times
 
Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что издание Financial Times признало Украину первой среди мировых стран по улучшению делового климата с 2010 года. По его словам, рейтинг строился по показателям темпа развития. 
 
Япония упростила получение виз для украинцев
 
Япония упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины с 1 января 2018. 
 
В японском посольстве сообщили, что будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум.
 
Трамп обвинил Пакистан в поддержке террористов
 

Читай также: Ракетный катер ВМСУ открыл огонь по судну-нарушителю

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон направлял финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана.
 

Поделись:
Теги: итоги дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
chippolino2017    02.01.2018, 10:17
Оценка:  +4
chippolino2017
Как может убийца нарокман выходить по амнистии через 2 года остидки! Это что за законы и страна?! И это только стало известно благодаря делу Ирины, а так тысячи убийц выходят по амнистии втихую? Капец...
ЛЕВица    02.01.2018, 10:11
Оценка:  0
ЛЕВица
Пипец! "неразделенная любовь"! Ничего так,что эта девочка хотела восстановить справедливость и засадить убийцу своей сестры? Убийцей оказался родственник прокурора области. Если этих тварей не посадят, не понятно для чего нужно было гибнуть ребятам на майдане. Позор!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь