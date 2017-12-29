Итоги 1 января: Убийство юриста под Киевом, новшества в законах

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости 27 декабря в Украине и мире:

В Киевской области убили правозащитницу



В Киевской области в одной из рек правоохранители нашли тело пропавшей три дня назад правозащитницы Ирины Ноздровской.



Полиция квалифицировала убийство юристки как умышленное и открыла уголовное производство.



Правоохранители задержали бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По информации его отца, полиция считает, что основанием для преступления могла стать неразделенная любовь, поскольку Ирина с Виталием ранее разошлись.



Сам Сергеев сообщил, что отказался давать показания в деле об убийстве Ноздровской.



В Украине изменились правила дорожного движения



В Украине вступили в силу изменения правил дорожного движения. Отныне максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах составляет 50 км/час.



Вступили в силу новые правила выхода на пенсию



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В рамках пенсионной реформы изменились правила выхода на пенсию.



В частности, до 25 лет увеличивается минимальный страховой стаж, который нужно иметь украинцам, чтобы претендовать на пенсионные выплаты.



В течение следующих десяти лет требования к страховому стажу продолжат расти на один пункт каждый год, пока в 2028 году необходимый минимальный стаж не достигнет 35 лет.



В стране выросла минимальная зарплата



Минимальная заработная плата в Украине увеличилась на 523 гривны − до 3723 гривен.



Украина ввела биометрический контроль на границе



Украина запустила систему фиксации биометрических данных иностранных граждан. Отныне граждане 71 страны, в том числе России, обязаны будут сдавать отпечатки пяти пальцев для идентификации при въезде в Украину и заблаговременно направлять уведомления о цели пребывания.



В областях Украины прошли факельные марши в честь Бандеры



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В 21 регионе страны по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры прошли факельные шествия.



В МВД сообщили, что в массовых мероприятиях приняли участие более 6500 человек, конфликтов не зафиксировано.





Украина возглавила рейтинг Financial Times



Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что издание Financial Times признало Украину первой среди мировых стран по улучшению делового климата с 2010 года. По его словам, рейтинг строился по показателям темпа развития.



Япония упростила получение виз для украинцев



Япония упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины с 1 января 2018.



В японском посольстве сообщили, что будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум.



Трамп обвинил Пакистан в поддержке террористов



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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон направлял финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана.

