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Стала известна причина гибели многодетной семьи в Ивано-Франковске

Комментариев: 3
Погибла семья известной поэтессы и целительницы Ивано-Франковска.
Погибла целая семья – 2 взрослых и 4 детей
Погибла целая семья – 2 взрослых и 4 детей
galka.if.ua

Причиной трагедии, в результате которой в Ивано-Франковске на ул. Сечевых стрельцов от отравления угарным газом погибла целая семья Оксаны (Русаны) и Сергея Гордиенко, был новый газовый котел в квартире соседки.

Об этом сообщает местное издание Галка со ссылкой на городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям.

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По словам газовиков, новый котел не был должным образом введен в эксплуатацию. Стоит отметить, что днем раньше, 30 декабря, в соседней квартире, где был установлен котел, нашли тело 22-летней девушки - соседки семьи Гордиенко.

Оксана Гордиенко была - психологом, поэтессой, нетрадиционной целительницей. Самому младшему ребенку не исполнилось и года.

 

Напомним, трагедия случиласть в последние дни 2017 года.

Также ранее 21 декабря в Киеве горела квартира в многоэтажке, эвакуировали 25 человек.

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Теги: газ, котел, дети, отравление, Ивано-Франковск
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Комментариев (3)
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NOREGA    02.01.2018, 10:51
Оценка:  -1
NOREGA
Вообще от газа надо отказываться, и должно быть проведено следствие на наличие московского следа, и не имеет ли тот газ российское происхождение. Смерть забирает лучших.
rashensvoloch    02.01.2018, 10:47
Оценка:  +1
rashensvoloch
Не було приточної вентиляції.
samanta_s    02.01.2018, 10:04
Оценка:  +2
samanta_s
ужас! .. царствие небесное
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