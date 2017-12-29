Стала известна причина гибели многодетной семьи в Ивано-Франковске

Погибла семья известной поэтессы и целительницы Ивано-Франковска.

Причиной трагедии, в результате которой в Ивано-Франковске на ул. Сечевых стрельцов от отравления угарным газом погибла целая семья Оксаны (Русаны) и Сергея Гордиенко, был новый газовый котел в квартире соседки.

Об этом сообщает местное издание Галка со ссылкой на городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям.

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По словам газовиков, новый котел не был должным образом введен в эксплуатацию. Стоит отметить, что днем раньше, 30 декабря, в соседней квартире, где был установлен котел, нашли тело 22-летней девушки - соседки семьи Гордиенко.

Оксана Гордиенко была - психологом, поэтессой, нетрадиционной целительницей. Самому младшему ребенку не исполнилось и года.

Напомним, трагедия случиласть в последние дни 2017 года.

Также ранее 21 декабря в Киеве горела квартира в многоэтажке, эвакуировали 25 человек.