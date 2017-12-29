В России задержали участника АТО
В столице России неизвестные задержали участника АТО на Донбассе Олега Негоду.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на свои источники.
Читай также: Арестован сепаратист, подозреваемый в пытках военных
“Олег Александрович Негода, киевлянин, проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016-17 годов. В конце 2017 года уехал в город Саратов к сестре. Был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря. Сейчас место его пребывания неизвестно“, - сообщает источник.
Причины задержания Негоды на данный момент не уточняются. Также не неизвестно выходил ли он на связь с родными после задержания.
Напомним, 28 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что незаконно удерживаемые в России граждане Украины не являются пленными, поскольку они осуждены по российским законам.
22 декабря суд Ровенской за сотрудничество с российскими спецслужбами приговорил к четырнадцати годам лишения свободы бывшего военного ВСУ.
сколько на грабли не наступай только шишек на башке больше!!!