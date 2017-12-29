В России задержали участника АТО

В Москве задержан боец АТО Олег Негода.

В столице России неизвестные задержали участника АТО на Донбассе Олега Негоду.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на свои источники.

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“Олег Александрович Негода, киевлянин, проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016-17 годов. В конце 2017 года уехал в город Саратов к сестре. Был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря. Сейчас место его пребывания неизвестно“, - сообщает источник.

Причины задержания Негоды на данный момент не уточняются. Также не неизвестно выходил ли он на связь с родными после задержания.

Напомним, 28 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что незаконно удерживаемые в России граждане Украины не являются пленными, поскольку они осуждены по российским законам.

22 декабря суд Ровенской за сотрудничество с российскими спецслужбами приговорил к четырнадцати годам лишения свободы бывшего военного ВСУ.