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В России задержали участника АТО

Комментариев: 8
В Москве задержан боец АТО Олег Негода.
Место пребывания Негоды неизвестно
Место пребывания Негоды неизвестно
depositphotos.com

В столице России неизвестные задержали участника АТО на Донбассе Олега Негоду.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на свои источники.

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“Олег Александрович Негода, киевлянин, проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016-17 годов. В конце 2017 года уехал в город Саратов к сестре. Был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря. Сейчас место его пребывания неизвестно“, - сообщает источник.

Причины задержания Негоды на данный момент не уточняются. Также не неизвестно выходил ли он на связь с родными после задержания.

Напомним, 28 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что незаконно удерживаемые в России граждане Украины не являются пленными, поскольку они осуждены по российским законам.

22 декабря суд Ровенской за сотрудничество с российскими спецслужбами приговорил к четырнадцати годам лишения свободы бывшего военного ВСУ. 

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Теги: Россия, Москва, ветеран, участник АТО, задержан
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Комментариев (8)
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Ody-123    02.01.2018, 11:41
Оценка:  0
Ody-123
дЫбилизм болячка не излечимая!!!
сколько на грабли не наступай только шишек на башке больше!!!
PUTINCHYIJ    02.01.2018, 11:33
Оценка:  +1
PUTINCHYIJ
на хyй он туда попёрся, сам себе хозяин. он не знал, что база всех АТОшников слита в РФ нашими хенералами, крысами штабными, отсасывающими у медведчука витьки.
Via_dolorosa    02.01.2018, 11:09
Оценка:  +1
Via_dolorosa
да в расию ездить нельзя даже если ты никогда в АТО не был; это уже закрытая для нас страна и нечего туда шастать ни к родственникам не просто так посмотреть. Можно в такое попасть что всю жизнь поломает.
krolikoff_net    02.01.2018, 11:15
Оценка:  +3
krolikoff_net
99,9999% политзаключенных на россии никогда ничего противоправного не совершали. Просто террористам кремля нужны заложники, что бы потом над ними издеваться. Иначе карательный механизм власти простаивает без дела.
Ody-123    02.01.2018, 11:44
Оценка:  0
Ody-123
здесь вопрос только в том когда наши граждане думать начнут!!! тем более если ты ветеран АТО то какого ты попёрлось? на что надеялось? во что верило? именно среднего рода!!! потому что теперь болячка у государства - асвабади невинного!!
Erw    02.01.2018, 10:41
Оценка:  +6
Erw
Добро пожаловать в обменный фонд.
krolikoff_net    02.01.2018, 10:53
Оценка:  +7
krolikoff_net
Кремлевские террористы , как и все остальные террористы мира, очень сильно любят брать заложников.
Ипатий    02.01.2018, 10:36
Оценка:  +12
Ипатий
Ребята АТОшники, вам нельзя ездить в рашу !!! Приглашайте родственников к себе !!!
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