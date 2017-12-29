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Депутата поймали на краже продуктов из супермаркета Днепра

Комментариев: 3
Мужчина пытался вынести из магазина продуктов на 1 тысячу гривен.
Патрульные передали вора продуктов следователям
Патрульные передали вора продуктов следователям
facebook.com/dnipropolice

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В Днепре полиция задержала мужчину, который пытался украсть из супермаркета продукты, в частности, красную икру и шоколад.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Обращение в полицию от охраны одного из супермаркетов поступило около часа ночи. Сотрудники магазина разоблачили вора по камерам видеонаблюдения.

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Полицейские установили, что один из покупателей, набрав продуктов в пакет, вышел из торговой зоны и положил его в камеру хранения. Потом снова зашел в магазин, взял еще немного, расплатился и забрав пакет неуплаченных продуктов, пытался выйти. Однако охрана заведения его остановила.

Отмечается, что мужчина пытался вынести из магазина продуктов на 1 тысячу гривен.

Мужчина имел при себе удостоверение депутата одного из районных советов
Мужчина имел при себе удостоверение депутата одного из районных советов
facebook.com/dnipropolice

После задержания во время проверки выяснилось, что вор имеет удостоверение депутата одного из районных советов города. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и передали задержанного следователям Самарского отделения полиции.

Напомним, 29 декабря во Львове женщина украла 220 Киндер-сюрпризов из супермаркета.

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Теги: кража, вор, супермаркет, продукты, депутат, Днепр
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Комментариев (3)
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rashensvoloch    02.01.2018, 11:25
Оценка:  0
rashensvoloch
Да підніміть же ж їм зарплатню, цим бідолагам голодаючим.
Колишній-східняк    02.01.2018, 11:11
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Пойдет на второй срок.
designandrey65    02.01.2018, 10:59
Оценка:  +1
designandrey65
Все нажраться ни как не могут...
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