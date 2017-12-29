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В ГПУ уточнили информацию о списке причастных к катастрофе MH17

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Информацию об обнародовании имен подозреваемых в ГПУ назвали попыткой российской пропаганды отвлечь внимание от обвинений в смоленской трагедии.
Правительства Украины и Нидерландов продолжают координировать усилия
Правительства Украины и Нидерландов продолжают координировать усилия
112.ua

Информация о том, что Международная следственная группа намерена обнародовать имена 120 человек, причастных к катастрофе Boeing MH17, не соответствует действительности.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генпрокурора Евгений Енин.

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“Сообщения в СМИ о якобы намерении обнародовать фамилии мифических 120 человек, причастных к сбиванию малайзийского Boeing МН17, не соответствуют действительности и являются ничем иным, как попыткой российской пропаганды отвлечь внимание от обвинений в смоленской трагедии“, - написал Енин.

Правительства Украины и Нидерландов продолжают координировать усилия с целью привлечения “виновных лиц/государств к ответственности за совершение теракта в небе над Донбассом“, добавил он.

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Ранее российская радиостанция Эхо Москвы, не называя источника такой информации, сообщила, что 2 января, власти Нидерландов якобы обнародуют список имен тех, кто причастен, по версии официального следствия, к падению МН17 в Донбассе.

Напомним, ранее 2 января Енин заявил, что после обнародования списка из 120 человек, причастных к катастрофе Boeing MH17, им будет официально сообщено о подозрении и предложено в добровольном порядке предстать перед голландским судом.

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Теги: ГПУ, MH17, Россия, подозреваемые, список, Смоленская трагедия
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