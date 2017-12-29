Вспышку чумы у свиней зафиксировали сразу в двух областях

Больных животных нашли в Луганской и Кировоградской областях.

Вспышку африканской чумы у свиней (АЧС) зафиксировали сразу в двух областях Украины: в Луганской и Кировоградской. Об этом во вторник, 2 января, сообщили в Госслужбе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Так опасный возбудитель выявили в личном подсобном домохозяйстве местного жителя в селе Малохатка Луганской области. Кроме того, больных животных нашли и в охотничьих угодьях охотничьего хозяйства Светловодское в Кировоградской области.

"С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при соответствующих райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", — говорится в сообщении госслужбы.

Ранее сообщалось, что африканскую чуму у свиней зафиксировали в Киевской области.