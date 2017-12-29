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Глава МИД Германии собирается посетить Донбасс

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Габриэль и Климкин обсудят противодействие российской агрессии.
Габриэль приедет в Украину
Габриэль приедет в Украину
gettyimages.com

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приедет в Украину с двухдневным визитом в среду, 3 января, в ходе которого он встретится с коллегой из Украины Павлом Климкиным и съездит на Донбасс. Об этом во вторник, 2 января, сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках Нормандского формата по противодействию российской агрессии. В этом плане министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах", - сообщает пресс-служба МИД.

В числе прочего Климкин и Габриэль обсудят двустороннее сотрудничество, вопросы экономики и инвестиций.

Министры также осуществят совместную поездку на Донбасс вблизи линии соприкосновения.

Ранее Габриэль заявлял, что Украина не войдет в Евросоюз в ближайшее время.

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Теги: МИД Украины, Германия, донбасс, Климкин
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Источник: korrespondent.net

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