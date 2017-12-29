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Порошенко: Военный бюджет составит рекордные 86 миллиардов гривен

Комментариев: 6
Президент также напомнил, что США одобрили поставки оборонительного воооружения в Украину.
Порошенко: Мы получим летальное оборонительное оружие
Порошенко: Мы получим летальное оборонительное оружие
president.gov.ua

Украина получит в этом году оборонительное вооружение из США. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook 2 января. Он также сообщил, что военный бюджет составит рекордные 86 млрд грн.

“Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства“, – написал Порошенко.

Кроме того глава государства отметил, что Вооруженные силы Украины стали одной из самых эффективных армий в Европе.

Напомним, в конце декабря стало известно, что США приняли решение о продаже оборонительного вооружения Украине. По данным СМИ, общая стоимость оборонного пакета для Украины составит 47 миллионов долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

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Теги: Порошенко, оборона, украинская армия, поставки оружия
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Комментариев (4)
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МаксимУм    02.01.2018, 21:51
Оценка:  +1
МаксимУм
Про людей забыл... Если не поднимут зарплаты в армии, то на новой технике сам воевать будет.
lightoflife    02.01.2018, 21:05
Оценка:  -2
lightoflife
рекордні 87 мільярдів гривень... так так. а скільки тратили в попердніх роках, особливо раніше 4-5 років тому. і порахувати знецінювання гривні в три рази. то скільки буде?
Колишній-східняк    02.01.2018, 20:38
Оценка:  -6
Колишній-східняк
Так,, берём калькулятор... 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. А сколько людей в танковом экипаже? четыре-пять? Это сколько же 200-х получается?
толян04    02.01.2018, 21:27
Оценка:  +4
толян04
ага,радуйся ,сколько славян друг друга на тот свет отправят(( а пор ш енки гройсманя обрезанцы на этом гешефт сделают
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