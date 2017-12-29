Дочь Ноздровской: Пусть убийцы захлебнутся кровью

Настя Ноздровская рассказала об угрозах. Она считает, что мотивом убийства могла быть месть.

18-летняя дочь Ирины Ноздровской, тело которой обнаружили под Киевом 1 января, прокомментировала убийство матери.

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Ранее полиция заявляла, что допросила по этому делу уже 50 человек. Девушка говорит, что тех, кого она подозревает, не допрашивали. Она также рассказала, как именно убили маму. Об этом говорится в сюжете телеканала ТСН.

“Это может быть месть. Ее держали, а потом перерезали вены и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы, что не имеет к ним никаких претензий“, - рассказала Анастасия. После гибели мамы она желает одного: “чтобы эти убийцы своей кровью захлебнулись“.

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Девушка рассказала об угрозах семье. Один из тех, кто это якобы делал, - сосед Ноздровских. “От него угрозы поступали постоянно. Это, получается, наш сосед. Он сидел в тюрьме. Он угрожает моим родителям, потому что его друг – Росошанский“, - говорит дочь погибшей правозащитницы. Сам сосед, однако, уверяет, потому видел Ирину в последний раз на заседании суда, на котором его приятеля отправили в СИЗО.

ТСН также пыталась разыскать кого-то из семьи судьи Россошанского, племянник которого насмерть сбил сестру Ноздровской. Из дома, где жил Россошанский, делом которого лично занималась Ирина, к журналистам никто не вышел.

Ранее депутат Мустафа Найем рассказал, что родственники юристки сейчас в очень подавленном состоянии, но дочь Анастасия "оказалась большим молодцом", всячески поддерживает 62-х летнюю бабушку и 70-ти летнего дедушку.

Он просит оказать семье посильную помощь, поскольку Ирина была фактически единственным кормильцем.

Напомним, что полиция на данный момент рассматривает четыре версии убийства Ноздровской. Ранее сообщалось, что Ирина вела дело о смертельном ДТП, в котором погибла ее сестра. Виновником ДТП был признан племянник судьи из Киевской области. Активисты считают месть со стороны судьи основной версией преступления.

2 января несколько десятков граждан устроили пикет под главком полиции с требованием найти и наказать виновных. Досталось начальнику областной полиции Дмитрию Ценову, который вышел к участникам акции.