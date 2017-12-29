Масштабное ДТП: в центре Львова столкнулись три авто

Чтобы достать водителей из салонов автомобилей, понадобилась помощь спасателей.

Один из автомобилей выбросило на встречную полосу, где он врезался в BMW X5 facebook.com/Игорь Зинкевич

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В центральной части Львова на улице Городецкая во вторник вечером столкнулись три автомобиля — ВАЗ-2109, Volkswagen Golf и BMW X5. Об этом сообщил работник Львовского управления Национальной полиции Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

“С слов свидетелей Golf RZ8932M ударил ВАЗ и его выбросило на встречную где произошло дальнейшее столкновение с Х5, водителей Golf и ВАЗа забрала скорая“, — говорится в сообщении.

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В результате столкновения двух водителей зажало внутри изувеченных машин, спасатели извлекали пострадавших из салонов авто с помощью инструментов.

Напомним, 29 декабря под Львовом авто врезалось в микроавтобус.