В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность

На высокогорье в Ивано-Франковской и Закарпатской областях прошли снегопады.

Значительная лавинная опасность ожидается в среду, 3 января, в Карпатах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным Гидрометцентра, из-за снегопадов на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что при обследовании в Закарпатской области обнаружено схождение мокрой лавины с северо-восточной части горы Темнатик: высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объемом 12500 куб. м.

Напомним, в Карпатах нашли тело туриста, который пропал 23 декабря во время подъема на гору Хомяк.