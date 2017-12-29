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В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность

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На высокогорье в Ивано-Франковской и Закарпатской областях прошли снегопады.
В Карпатах существует высокая вероятность лавин из-за снегопадов
В Карпатах существует высокая вероятность лавин из-за снегопадов

Значительная лавинная опасность ожидается в среду, 3 января, в Карпатах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным Гидрометцентра, из-за снегопадов на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что при обследовании в Закарпатской области обнаружено схождение мокрой лавины с северо-восточной части горы Темнатик: высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объемом 12500 куб. м.

Напомним, в Карпатах нашли тело туриста, который пропал 23 декабря во время подъема на гору Хомяк.

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Теги: снегопады, лавина, Карпаты, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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