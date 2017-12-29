Заплатят кровью: Савченко допускает реванш революции

Депутат считает, что в таком развитии событий была бы справедливость.

Высокопоставленные чиновники, пришедшие к власти “на крови“, должны ответить за свои действия, разрушающие страну. Об этом заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

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“Исторически, конечно же, правда определится, но будут ли отвечать те, кто виноват в этом, сложно сказать. Посмотрим как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Я надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо“, - сказала Савченко.

Также депутат отметила, что в Украине не стоит ждать какого-либо развития страны, пока не достигнута справедливость в этом вопросе. Поскольку, по ее мнению, все, кто стоял у власти, должны ответить за свои поступки, иначе последующие чиновники будут чувствовать себя безнаказанными и вновь будет царить беспредел вседозволенности.

Ранее Савченко говорила, что Саакашвили - это унижение для Украины.

Напомним, 28 декабря на суде по делу Януковича назвали имя того, кто отдал приказ расстреливать Майдан.