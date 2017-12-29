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Во Львове мужчина гениталиями распугал персонал салона красоты

Комментариев: 1
В полиции просят посодействовать в розыске эксгибициониста.
Сотрудница салона сильно испугалась
Сотрудница салона сильно испугалась
facebook.com/igor.zinkevych

В центре Львова в салоне красоты мужчина-эксгибиционист распугал персонал. О выходке мужчины написал в Facebook сотрудник Национальной полиции во Львове Игорь Зинкевич, который попросил посодействовать в розыске.

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По информации Зинкевича, мужчина зашел в салон красоты на Липовой Аллее в торговом центре Украина и начал демонстрировать гениталии, из-за чего сотрудница салона сильно испугалась.

“Женщина очень испугалась. Прошу сделать его популярным“, - сообщает Зинкевич.

Он также опубликовал видео инцидента с камер наблюдения, однако видео-хостинг удалил его в связи с запретом на демонстрацию обнаженного тела.

Напомним, 11 декабря правоохранители задержали 34-летнего харьковчанина за изнасилование 10-летней внучки своей сожительницы. С 1 января в Польше официально открыли реестр с данными педофилов.

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Теги: Львов, эксгибиционист, салон красоты
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Комментариев (1)
alex-zol    03.01.2018, 11:39
Оценка:  0
alex-zol
фу, конча))))
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