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В Днепре в ходе ссоры мужчина взорвал гранату

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От взрыва один из местных жителей получил осколочные ранения ног.
Агрессивного мужчину задержали
Агрессивного мужчину задержали
dp.informator.ua
В городе Днепре в ночь на 3 января в ходе конфликта двух мужчин один из них применил ручную гранату, произошел взрыв, одному из мужчин повредило ноги. Об этом сообщает Информатор.
 
Мужчина пришел к своей девушке, которая работает в зале игровых автоматов на бульваре Славы, 7.
 

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“В ссоре назвала его “чертом“, а он судим и по этим понятиям это слово не совсем нормальное. Он взбесился, бросил и разбил свой телефон, начал угрожать. Затем достал гранату, хотел еще здесь ее взорвать. Я его и випровадила отсюда“ , - рассказала девушка.
 
В момент выяснения отношений с девушкой у неизвестного завязался конфликт с одним из посетителей заведения. Оказавшись на улице, мужчины продолжили разговор. Позже злоумышленник повторно достал снаряд и бросил под ноги оппонента, после чего начал убегать.
 
От взрыва пострадавший получил осколочные ранения ног, его сразу госпитализировали в областную больницу имени Мечникова. На месте происшествия осталась воронка.
На месте взрыва осталась воронка
На месте взрыва осталась воронка
dp.informator.ua
Напомним, 25 декабря в Харькове подорвали авто одиозного полицейского.
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Теги: Днепр, ссора, граната, взрыв
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