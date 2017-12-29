В Днепре в ходе ссоры мужчина взорвал гранату

От взрыва один из местных жителей получил осколочные ранения ног.

В городе Днепре в ночь на 3 января в ходе конфликта двух мужчин один из них применил ручную гранату, произошел взрыв, одному из мужчин повредило ноги. Об этом сообщает Информатор

Мужчина пришел к своей девушке, которая работает в зале игровых автоматов на бульваре Славы, 7.

Читай также: В жилом доме в Луганске взорвалась граната, есть жертвы “В ссоре назвала его “чертом“, а он судим и по этим понятиям это слово не совсем нормальное. Он взбесился, бросил и разбил свой телефон, начал угрожать. Затем достал гранату, хотел еще здесь ее взорвать. Я его и випровадила отсюда“ , - рассказала девушка. “В ссоре назвала его “чертом“, а он судим и по этим понятиям это слово не совсем нормальное. Он взбесился, бросил и разбил свой телефон, начал угрожать. Затем достал гранату, хотел еще здесь ее взорвать. Я его и випровадила отсюда“ , - рассказала девушка.

В момент выяснения отношений с девушкой у неизвестного завязался конфликт с одним из посетителей заведения. Оказавшись на улице, мужчины продолжили разговор. Позже злоумышленник повторно достал снаряд и бросил под ноги оппонента, после чего начал убегать.

От взрыва пострадавший получил осколочные ранения ног, его сразу госпитализировали в областную больницу имени Мечникова. На месте происшествия осталась воронка.