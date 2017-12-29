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На Закарпатье сотни людей митингуют из-за плохих дорог

Комментариев: 1
250 человек перекрыли дорогу в селе Сасово .
На Закарпатье сотни людей митингуют из-за плохих дорог
© mukachevo.net
Фото 1/8
  • Протесты на Закарпатье
  • Протесты на Закарпатье
  • Протесты на Закарпатье
  • Протесты на Закарпатье
  • Протесты на Закарпатье
  • Протесты на Закарпатье
  • Протесты на Закарпатье
  • Протесты на Закарпатье
На Закарпатье сотни людей митингуют из-за плохих дорог
Протесты на Закарпатье
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В Закарпатской области ужасное состояние дорог села Сасово вынудило местных жителей выйти на акцию протеста с требованием к местным властям и дорожным организациям решить этот вопрос. Об этом сообщает Мукачево.net.

Как отмечается, около 250 человек перекрыли участок дороги в Сасово, в связи с чем на подъезде к селу образовались заторы.

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Местные жители требуют сделать хотя бы качественный ямочный ремонт, поскольку переехать глубокие ямы почти невозможно.

На данный момент к митингующим приехал председатель Виноградовской РГА Михаил Русанюк. Представителей дорожных служб пока на месте нет.

Напомним, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, общий объем финансирования дорог в этом году достигнет 47 миллиардов гривен, что является рекордным показателем.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: митинг, дороги, Закарпатье
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Комментариев (2)
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seamaster    03.01.2018, 18:22
Оценка:  +1
seamaster
путинские сепары.....
Светлана    03.01.2018, 20:51
Оценка:  0
Светлана
Ха,ха,ха,...точно подмечено
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