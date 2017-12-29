На Закарпатье сотни людей митингуют из-за плохих дорог

250 человек перекрыли дорогу в селе Сасово .

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В Закарпатской области ужасное состояние дорог села Сасово вынудило местных жителей выйти на акцию протеста с требованием к местным властям и дорожным организациям решить этот вопрос. Об этом сообщает Мукачево.net.

Как отмечается, около 250 человек перекрыли участок дороги в Сасово, в связи с чем на подъезде к селу образовались заторы.

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Местные жители требуют сделать хотя бы качественный ямочный ремонт, поскольку переехать глубокие ямы почти невозможно.

На данный момент к митингующим приехал председатель Виноградовской РГА Михаил Русанюк. Представителей дорожных служб пока на месте нет.

Напомним, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, общий объем финансирования дорог в этом году достигнет 47 миллиардов гривен, что является рекордным показателем.