В Виннице признали законным брак призывника с 79-летней бабушкой

В соответствии с выводом полиции брак призывника 22-летнего Александра Кондратюка из Винницы, который 2 месяца назад женился на своей 79-летней двоюродной бабушке, признали действительным.

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“От полиции получили письмо. В нем указано, что не усматривается состава преступления в создании брака. Нет нарушений. Считают, что этот брак является не фиктивным, а реальным. То есть они останутся мужем и женой“, - сообщил Данилюк.

Напомним, в Виннице, 25 октября, 22-летний парень получил повестку в армию и уже 31 октября мужчина пришел со свидетельством о браке к военному комиссару.

Как сообщалось, в декабре 2017 года жители Харькова пожаловались в прессу, что в местном РАГСе сотрудники отказывались законный брак без наличия у жениха справки из военкомата.