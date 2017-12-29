Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Виннице признали законным брак призывника с 79-летней бабушкой

Комментариев: 29
Правоохранители пришли к выводу, что в заключении этого брака нет нарушения закона.
22-летний парень нашел законный способ избежать воинской службы
22-летний парень нашел законный способ избежать воинской службы
izvestia.kiev.ua
В соответствии с выводом полиции брак призывника 22-летнего Александра Кондратюка из Винницы, который 2 месяца назад женился на своей 79-летней двоюродной бабушке, признали действительным.
 
Об этом сообщил военный комиссар Винницкого военного объединенного комиссариата Александр Данилюк, передает Gazeta.ua.
 

Читай также: Осенний призыв: 70% не явились в военкоматы

“От полиции получили письмо. В нем указано, что не усматривается состава преступления в создании брака. Нет нарушений. Считают, что этот брак является не фиктивным, а реальным. То есть они останутся мужем и женой“, - сообщил Данилюк.

Напомним, в Виннице, 25 октября, 22-летний парень получил повестку в армию и уже 31 октября мужчина пришел со свидетельством о  браке к военному комиссару.

Как сообщалось, в декабре 2017 года жители Харькова пожаловались в прессу, что в местном РАГСе сотрудники отказывались законный брак без наличия у жениха справки из военкомата. 

Поделись:
Теги: свадьба, призывник, брак, Винница
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (29)
Отсортировать по дате Вниз
МСергей    03.01.2018, 22:52
Оценка:  0
МСергей
А что во Франции есть - Посмертный брак - это брачный союз, в котором один из членов является покойным.
Это не чё?
user11224    03.01.2018, 22:03
Оценка:  +2
user11224
да, это лубофь.
мои поздравления.
i-Veselchak    03.01.2018, 22:06
Оценка:  0
i-Veselchak
Хай япутся!)))
Колишній-східняк    03.01.2018, 20:55
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Но до чего же надо нравственно опуститься, чтобы женится на старушки, почти в четыре раза старше, лишь бы не идти в армию.
Колишній-східняк    03.01.2018, 20:56
Оценка:  -2
Колишній-східняк
на старушке
menatwork    03.01.2018, 19:58
Оценка:  -3
menatwork
А в это время в киевском метро подскользнулся и упал на рельсы местный житель. От неминуемой смерти несчастного спасла огромная крыса которая смогла в последний момент оттянуть несчастного из-под колес поезда после чего животное удалилось. В последнее время из-за ухудшения качества продуктов
menatwork    03.01.2018, 20:08
Оценка:  -6
menatwork
и широкого использования химикатов в их производстве в животном мире мегаполисов часто наблюдаются мутации и ускоренная эволюция. Так, в подмосковской области в местном лесничестве недавно заговорил олень. Первым делом животное пересказало инструкцию и технику безопасности при лепке петухов из ковна
menatwork    03.01.2018, 20:11
Оценка:  -4
menatwork
что говорит о тесном и регулярном общении жителей столицы и области с местной флорой и фауной
ЕЖИК69    03.01.2018, 19:57
Оценка:  +3
ЕЖИК69
Кролика Сеню по мобилизации когда призовут???????????
sharry61    03.01.2018, 20:52
Оценка:  +1
sharry61
Кролик-Сеня,уже отвоевал свое в Чечне(по российской версии),мочил там всех русских и был героем для чеченцев...
i-Veselchak    03.01.2018, 22:08
Оценка:  +1
i-Veselchak
Кролик 4 арбуза надолбал и за кулю у лоба забув нафиг!)))
YO_ZURI    03.01.2018, 19:38
Оценка:  +4
YO_ZURI
откосил все таки, на что только не пойдешь
vysnovok    03.01.2018, 19:53
Оценка:  -2
vysnovok
A кaк жe бyдeт пepeживaть, лeт чepeз 20, чтo жизнь пpoжитa зpя. Чтo нe cтaл и yжe никoгдa нe cтaнeт ни Пpeзидeнтoм Дэpжaвы, ни влaдeльцeм бaнкa, или шoкoлaднoй фaбpики, ни миниcтpoм oбopoны, ни дaжe caмым зaвaлящимcя гeнepaлишкoй, или пocлoм нa кaкиx-нибyдь ocтpoвax.
user11224    03.01.2018, 22:19
Оценка:  +1
user11224
у него быль большой чистый лубофф
Колишній-східняк    03.01.2018, 19:01
Оценка:  +7
Колишній-східняк
Желаем молодой жене долгих лет жизни в счастливом браке.
Елвіс    03.01.2018, 18:40
Оценка:  +8
Елвіс
Згідно законодавству хлопець через рік матиме право ніде не працювати і отримувати стаж по догляду за престарілою людиною. Залишилось взяьи довідку з лікарні....
vysnovok    03.01.2018, 19:44
Оценка:  0
vysnovok
Можливо, якби вона була сторонньою, особою? А чи
має такі права будь-хто, доглядаючий свого родича?
Fornarina7788    03.01.2018, 19:50
Оценка:  +6
Fornarina7788
Имеет право.еще и пособие получать может-гривен 500)
vysnovok    03.01.2018, 20:04
Оценка:  -4
vysnovok
А хватит ли этого пособия на оплату услуг жриц любви?
А для него, это наверное, весьма актуальный вопрос.
vysnovok    03.01.2018, 18:25
Оценка:  +7
vysnovok
Пословица "Хоч дурний, та хитрий", ещё с времён Владимира святого,
на нашей территории, всегда, произносилась с одобрительной интонацией.
realЛунев    03.01.2018, 18:07
Оценка:  +8
realЛунев
Сразу стал дедушкой)
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь