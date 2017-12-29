В Минюсте рассказали о подготовке к обмену пленных

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“Это очень большая работа и большой процесс, в который вовлечены много, как государственных учреждений, так и общественных учреждений, которые принимают участие во всей этой работе. На 5 число Ирина Геращенко назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы“, - сообщил он.

По словам чиновника, после 9 января начнутся переговоры о восстановлении утраченных документов освобожденных украинцев.

Напомним, Напомним, 27 декабря Украина и боевики ЛДНР провели самый масштабный процесс обмена пленными. 3 января заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что освобожденные из плена боевиков ОРДЛО украинцы проходят специальную проверку СБУ, так как у правоохранителей есть к ним ряд вопросов.